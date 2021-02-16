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В Беларуси в третий раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо

В Беларуси третий раз в 2021 году дорожает автомобильное топливо. И снова на копейку.

Подорожание снова на 1 копейку / БЕЛТА​

Как сообщает belneftekhim.by, со вторника, 16 февраля, 1 литр АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,73 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,83 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,05 рубля, дизельного топлива — 1,83 рубля.

Предыдущие разы автомобильное топливо дорожало на копейку 21 и 28 января.

В концерне "Белнефтехим"ссылаются на тенденцию роста цен на нефть на мировом рынке и, соответственно, на увеличение расходов на её приобретение.
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