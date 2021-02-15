Россия - щедрая душа? Больше, чем на Крым и Красноярский край - сколько кредитов Россия может дать Беларуси?
В сентябре после встречи Лукашенко и Путина Россия согласилась предоставить Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов. Теперь они могут дать еще 3 миллиарда. Много ли это для самой России? Считаем.
Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи, 14 сентября 2020 г.
3 миллиарда долларов - информация о таком возможном очередном кредите для Беларуси от России появилась накануне Всебелорусского собрания. Утверждается, что это деньги, которые Беларусь «сэкономила» при строительстве атомной электростанции. Ранее, в сентябре, Россия выделила Беларуси 1,5 миллиарда долларов. Если следующий заем будет одобрен, он составит 4,5 миллиарда долларов менее чем через год.
Больше бюджета Красноярского края
Бюджет Красноярского края (одного из крупнейших регионов России) на 2020 год составляет 3,5 миллиарда долларов. Территория области в 11 раз больше территории Беларуси.
Если следующий кредит для Беларуси будет одобрен, общая сумма в 4,5 миллиарда будет на 1 миллиард больше, чем годовой бюджет российского региона, который больше, чем Мексика.
Почти треть ежегодных расходов России на образование
Россия вложила 12,3 миллиарда долларов в бюджет образования на 2020 год. Белорусские кредиты составляют почти треть этой суммы.
В 115 раз больше, чем на железную дорогу в Крыму
С 2014 года, после оккупации Крыма, Россия финансирует железные дороги на полуострове. В 2020 году Россия потратила на железные дороги в Крыму 38,8 миллиона долларов, что в 115 раз меньше кредита Беларуси, если Россия одобрит выделение еще 3 миллиардов долларов.
В целом бюджет Крыма на 2020 год - 3,1 миллиарда долларов. Это меньше, чем кредиты Беларуси на 4,5 миллиарда долларов.
Половина сочинской Олимпиады
Перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году Россия потратила 8,4 млрд рублей на строительство спортивных объектов, инфраструктуры и благоустройство Сочи в среднем за год.
Кредиты для Беларуси на 4,5 миллиарда - больше половины этой суммы.
В 1,7 раза больше, чем на борьбу с раком
Россия выделила 2,6 млрд рублей из госбюджета в 2020 году на госпрограмму «Борьба с онкологическими заболеваниями».
Кредитов Беларуси будет в 1,7 раза (если Россия выделит еще 3 миллиарда).
На что хватит новых 3-х миллиардов долларов
Если Россия все же выделит Беларуси еще 3 миллиарда, это всего лишь 13% от общего государственного долга Беларуси. Долги только Беларуского металлургического завода составляют 1,9 миллиарда долларов. 3 миллиарда хватит, чтобы покрыть долги трех беларуских заводов, БМЗ, Гомсельмаш и МТЗ.
Ярослав Раманчук, глава Mises Center, указывает, что условия российского кредита пока не ясны.
«Это могут быть деньги российских банков для расширения связей российских банков с госсектором Беларуси и последующего обмена долгов на активы предприятий. Латать дыры в бюджете все равно не удастся, даже с кредитом на 3 миллиарда, потому что нет конкурентоспособности. Источники финансирования такой модели экономики исчерпаны», - считает Ярослав Раманчук.
svaboda.org, перевод БП
21:58 15/02/2021
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