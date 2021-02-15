3 миллиарда долларов - информация о таком возможном очередном кредите для Беларуси от России появилась накануне Всебелорусского собрания. Утверждается, что это деньги, которые Беларусь «сэкономила» при строительстве атомной электростанции. Ранее, в сентябре, Россия выделила Беларуси 1,5 миллиарда долларов. Если следующий заем будет одобрен, он составит 4,5 миллиарда долларов менее чем через год.

Больше бюджета Красноярского края

Бюджет Красноярского края (одного из крупнейших регионов России) на 2020 год составляет 3,5 миллиарда долларов. Территория области в 11 раз больше территории Беларуси.





Если следующий кредит для Беларуси будет одобрен, общая сумма в 4,5 миллиарда будет на 1 миллиард больше, чем годовой бюджет российского региона, который больше, чем Мексика.

Почти треть ежегодных расходов России на образование

Россия вложила 12,3 миллиарда долларов в бюджет образования на 2020 год. Белорусские кредиты составляют почти треть этой суммы.





В 115 раз больше, чем на железную дорогу в Крыму

С 2014 года, после оккупации Крыма, Россия финансирует железные дороги на полуострове. В 2020 году Россия потратила на железные дороги в Крыму 38,8 миллиона долларов, что в 115 раз меньше кредита Беларуси, если Россия одобрит выделение еще 3 миллиардов долларов.





В целом бюджет Крыма на 2020 год - 3,1 миллиарда долларов. Это меньше, чем кредиты Беларуси на 4,5 миллиарда долларов.

Половина сочинской Олимпиады

Перед Олимпиадой в Сочи в 2014 году Россия потратила 8,4 млрд рублей на строительство спортивных объектов, инфраструктуры и благоустройство Сочи в среднем за год.





Кредиты для Беларуси на 4,5 миллиарда - больше половины этой суммы.

В 1,7 раза больше, чем на борьбу с раком