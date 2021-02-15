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Депутат Рады призвал ввести санкции против «Квартала 95» за продажу шоу на СТС

Депутат Верховной Рады Украины Гео Лерос призвал Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против студии «Квартал 95» за продажу прав на передачу «Лига смеха» российскому телеканалу СТС. Об этом он написал в своем Facebook.

«В следующую повестку дня СНБО должен быть включен вопрос о введении санкций в отношении ООО "Квартал 95" и его бенефициаров. 10 февраля соответствующее обращение я направил на секретаря СНБО», — заявил Лерос, уточнив, что съемки новой передачи пройдут в Москве.

Кроме того, по словам депутата, вместе с правами на шоу студия продала России и своих сценаристов. В связи с этим Лерос призвал ввести «персональные специальные экономические и другие» санкции в отношении владельцев и выгодоприобретателей «Квартала 95».

Еще в январе студия отмечала, что продажей прав руководит не Киев, а шведская компания Eccho Rights. Именно она решает, на какие рынки продавать свой контент, писал портал Страна.ua.

«Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН «95-й квартал», лидером которой был нынешний президент Украины Владимир Зеленский. До победы в выборах он также занимал должность художественного руководителя студии, пишет Лента.ру.
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