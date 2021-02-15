Атака на Румаса. Почему задержали друзей Румаса?

Две недели назад белорусские силовики задержали ряд бывших и действующих банкиров, а также совладельца Туровского молочного комбината Игоря Чернявского. Все они так или иначе были связаны с экс-премьером Сергеем Румасом, который 17 января отправился к сыну в Лондон на день рождения и больше в Беларуси не бывал. Информированные источники считают, что главной мишенью властей являлся именно Румас, который ранее поручался за своих друзей.





По информации TUT.BY , вопросы силовиков касаются ресурсов госбанков, которые шли на финансирование проектов частных компаний и государственных деревообрабатывающих заводов.

Чернявский

Один из таких проектов — это Туровский молочный комбинат (ТМК). У истоков его создания стоял Сергей Румас, когда в бытность руководителем Белагропромбанка ездил в командировки в Италию — там увлекся местными мягкими сырами и предложил создать такое производство в Беларуси. Тем более у банка на балансе имелось дочернее сельскохозяйственное предприятие «Туровщина». Была поставлена цель обеспечить переработку молока с высокой добавленной стоимостью.





В 2010 году помимо «Туровщины» и Белагропромбанка как кредитора учредителем ТМК выступила компания «Премьерлизинг», подконтрольная бизнесмену Игорю Чернявскому, которого силовики задержали 2 февраля.





Строительство комбината стало частью государственной программы развития припятского Полесья. Курировать этот проект Румаса просил Лукашенко, когда переводил его с должности вице-премьера на пост председателя правления Банка развития.





— Ваша родина и мое любимое место — это Припять, Туровщина. Там мы с вами начали грандиозный проект. Будучи вице-премьером, вы интересовались, контролировали этот проект. Я бы хотел, чтобы вы от этого проекта не уходили, — говорил в 2012 году Лукашенко.





Первую очередь завода запустили в 2013 году. Но предприятие столкнулось с рядом проблем: дефицит средств и слабая сырьевая зона. В качестве нового инвестора привлекли «Интерсервис» Николая Воробья и Александра Шакутина, которые успели заработать средства на продаже растворителей и разбавителей. Однако они вскоре вышли из проекта.





Сергей Румас и Игорь Чернявский (справа). Фото: turovmilk.by





Наряду с этим возникли проблемы у Чернявского. Он расходился со своим украинским партнером Николаем Лагуном, банкротилась его сеть магазинов одная сторона», кредиторы требовали возврата средств. По информации TUT.BY, Румасу пришлось помогать Чернявскому разрешать возникшие проблемы. Вместе с тем ТМК нужны были новые ресурсы для развития. Их предоставили Банк развития и новые акционеры в лице братьев Байко из «Конте Спа». Всего в проект было вложено 115 млн евро.





Недавно руководство комбината заявило, что по итогам 2020 года ТМК вышел на прибыльную работу и обещает рассчитаться по инвестиционным кредитам к 2027 году.





Что инкриминируется члену Совета по развитию предпринимательства Игорю Чернявскому, неизвестно.





Банкиры

Среди задержанных оказался еще один друг Румаса — Геннадий Сысоев.





Оба окончили Ярославское высшее военное финансовое училище и Академию управления при президенте, вместе работали в Беларусбанке. Сысоев был заместителем Румаса с середины 2000-х, когда тот возглавлял Белагропромбанк. Потом их пути разошлись, поскольку Румас ушел на повышение в правительство.





В 2014 году Геннадий Сысоев возглавил Белинвестбанк. Но через 2 года неожиданно покинул его. Пресс-служба финучреждения утверждала, что «по семейным обстоятельствам». Но, по неофициальной информации, к нему возникли вопросы со стороны компетентных органов. Однако обвинения предъявлено не было.





Вскоре Сысоев возглавил «Борисовдрев», который Банк развития наряду с другими предприятиями деревообработки должен был реанимировать после заваленной модернизации. По информации TUT.BY, за Сысоева замолвил слово Румас, поэтому банкира отправили поднимать проблемное предприятие. Через несколько лет Геннадий Сысоев стал и. о. директора «Белорусской лесной компании». 2 февраля его также задержали.





Среди задержанных оказались и ряд действующих банкиров. Речь, в частности, идет о зампредах правления Белагропромбанка Владимире Подковырове и Наталье Шевцовой. Подковыров возглавлял банк с 2011 по 2014 годы, после того как Румас стал вице-премьером. Именно он на начальном этапе курировал строительство молочного комбината в Турове. Шевцова с 1994 года работает в Белагропромбанке. В нынешней должности курирует взаимодействие с органами государственной власти, а также возглавляет кредитный комитет банка и местный Союз женщин.





Татьяна Сосновская и Сергей Румас. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY





Среди задержанных и Татьяна Сосновская. Она также выходец из Белагропромбанка, где проработала 18 лет. Когда в 2011 году был создан Банк развития, то перешла на работу туда. До того, как главой правления назначили Румаса, уже исполняла обязанности руководителя структуры. В 2013 году Сосновская была назначена первым заместителем председателя правления Банка развития. Курировала вопросы кредитования государственных программ, привлечения корпоративных клиентов, деревообработки. Несколько месяцев Сосновская была исполняющей обязанности председателя правления Банка развития, когда Румаса назначили премьер-министром.





В октябре 2020 года были задержаны Алексей Жиренков, директор «БР-Консалт», дочерней компании Банка развития, которая управляет холдингом организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood, и исполнительный директор Банка развития Ирина Конепо, которая по роду своей деятельности в банке была связана с вопросами развития предприятий деревообработки, переданных в управление БР. Вопросы также возникли к директору польской «дочки» Borwood Михаилу Городко. Вместе с тем, в конце 2020 года всем троим была изменена мера пресечения, они вышли на свободу. По данному делу вызывалась для опроса в ДФР и Сосновская. Но тогда ее не задержали.





Атака на Румаса

Опрошенные TUT.BY источники уверены, что за этими задержаниями стоит «атака на Румаса».





Собеседники отмечают, что претензии контролеров к хозяевам Туровского молочного комбината появились как минимум год назад.





— Но тогда Румасу, будучи премьер-министром, удалось в Администрации президента отстоять Чернявского от давления со стороны руководства Комитета госконтроля. Казалось бы, история заиграна. Но сейчас к кейсу опять вернулись. И единственная версия — чтобы ослабить позиции Румаса. Да, он не высказывался о событиях после выборов (фото с женой на крыше Банка развития не в счет), не заявлял о своих политических амбициях. Но надо понимать, что он многим симпатичен как в Кремле, так и на Западе. Возможно, он с кем-то встречался, что вызвало у властей Беларуси, в том числе спецслужб, определенные опасения, — полагают собеседники.





Другой источник считает, что проект Туровского молочного комбината изначально был красив только на бумаге.





— В условиях, когда свободный доступ к молоку в Беларуси ограничен, требуются большие деньги в развитие собственных ферм. В таких условиях окупаемость проекта резко увеличивается, — сказал собеседник. — Когда начали все анализировать, то стали возникать вопросы и по количеству затрат на строительство комбината, и по различным операциям между субъектами хозяйствования. А если частник имеет дело с государственными деньгами, то спрос с него возрастает, начинают смотреть на использование средств под лупой.





В течение двух недель силовые ведомства не комментировали задержание банкиров и бизнесменов. Сегодня представитель пресс-службы КГК ответил, что не располагает информацией по данному делу. Получить комментарий в КГБ не удалось.







