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Объявлен прием документов на конкурс предпринимательских инициатив. Конкурс профинансирует ЕС

В 12 районах Беларуси стартует конкурс среди предпринимателей, открылся прием заявок на участие в конкурсе.

 Как информирует Минэкономики, победители конкурса получат призы на сумму до 25 тысяч долларов. Призы будут в виде товаров, работ или услуг, необходимых для реализации предпринимательской инициативы.

Принять участие в конкурсе смогут как ИП, так и юрлица. На сайте Минэкономики перечислены районы, в которых пройдет конкурс. Первые 240 заявившихся участников получат дистанционную помощь экспертов, пишет telegraf.by

Вот как комментирует проведение этого конкурса в министерстве. «В рамках проекта мы стремимся поддержать предпринимательские инициативы, направленные на внедрение и развитие передовых для пилотных районов бизнес-моделей, способствующие устойчивому экономическому росту и повышению качества жизни населения регионов».

А вот что говорит про конкурс глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель: “Данный конкурс — это уникальная возможность поддержать малый бизнес в регионах, в том числе, с целью минимизации рисков, вызванных пандемией КОВИД-19. Мы знаем, как сложно решиться начать свое дело, и хотим поддержать предпринимателей, внося таким образом вклад в устойчивое развитие регионов, создавая рабочие места и обеспечивая доход населению»

Напомним, что общая поддержка проекта составила 1.7 млн долларов. «Таким образом, мы создаем благоприятные условия для развития бизнеса в регионах, поддерживаем устойчивое экономическое развитие страны”, — отметила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева.

Телеграф публиковал ранее материал о том какую перспективу развития отечественного бизнеса видет Павел Латушко. Он прокомментировал выступление Лукашенко и Головченко на ВНС.  По их словам, частному бизнесу “спуску не будет”, появятся новые ограничения для ИП, в частности, для них могут вырасти налоги, а частный бизнес должен будет дополнительно вкладываться “в спорт, в государство”. При этом вмешательство государства в экономику будет только расти
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