Выручка резидентов парка "Великий камень" в 2020 году выросла по сравнению с 2019-м в 3,2 раза, до Br188,9 млн. При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила Br63,6 млн (рост в 8 раз). Чистый убыток составил Br43,1 млн (в 2019 году был зафиксирован чистый убыток в Br22,8 млн).





Резиденты "Великого камня" в прошлом году экспортировали товаров на $75,8 млн, что в 2,3 раза больше уровня аналогичного периода прошлого года. Импорт вырос на 59,2% до $96,5 млн. Сальдо внешней торговли сложилось отрицательным - минус $20,7 млн.





Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) составили $44,3 млн (в 2019 году этот показатель сложился на уровне $114,9 млн). Инвестиции в основной капитал увеличились на 15,4% до Br104,1 млн.





За 2020 год число резидентов индустриального парка выросло на 8 до 68, пишет interfax.by





Справочно

Индустриальный парк "Великий камень" возводится в 25 км от Минска как площадка для работы высокотехнологичных компаний со всего мира. На территории более 8 тыс. га введен специальный правовой режим сроком на 50 лет. Также парк наделен статусом территориальной особой экономической зоны в рамках ЕАЭС. На данный момент в "Великом камне" зарегистрировано 68 резидентов из 14 стран мира.



