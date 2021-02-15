ВТО впервые возглавила женщина
Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала
Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, передает ТАСС.
В разное время Оконджо-Ивеала занимала посты министра финансов и главы МИД Нигерии, а также работала управляющим директором Всемирного банка.
Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.
18:01 15/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение