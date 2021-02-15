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ВТО впервые возглавила женщина

Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала


Гендиректором Всемирной торговой организации официально назначена экономист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала, передает ТАСС.

В разное время Оконджо-Ивеала занимала посты министра финансов и главы МИД Нигерии, а также работала управляющим директором Всемирного банка. 

Сейчас она является председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации.
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