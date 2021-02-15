Минтранс перенес дату подписания соглашения с РФ о перевалке нефтепродуктов
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси подтвердило принципиальную готовность к подписанию с Минтрансом РФ соглашения об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах, но технически оно может быть оформлено после 15 февраля
Таким образом указанная Минтрансом РФ дата подписания соглашения переносится, сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе Беларуси.
"В настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения между Беларусью и Россией об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов. В связи с этим предполагаемая встреча будет перенесена", - сказала пресс-секретарь Минтранса Анна Куриленок.
"Кроме того, в настоящее время не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением", - добавила представитель Минтранса.
По ее словам, белорусская сторона планирует заключить договоры с операторами терминалов в Санкт-Петербурге и Усть-Луге.
Минтранс РФ в пятницу проинформировал, что соглашение о перевалке белорусских грузов будет подписано 15 февраля. Документ подпишут министр транспорта России Виталий Савельев и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко.
"Проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах как мазут, бензин и масло. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay (бери или плати - ИФ).
В случае если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем", - говорится в сообщении Минтранса.
Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
15:20 15/02/2021
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