Романчук: Беларусь движется к статусу Чечни

– Какими вы видите экономические итоги VI «Всебелорусского народного собрания»?





– Экономические итоги этого мероприятия плачевны для бизнеса и Беларуси. Лукашенко объявил открытую войну частному сектору, по сути дела подтвердил обнуление права. Когда говорится о непатриотичном негосударственном бизнесе, это не правовая категория, это эмоциональная и идеологическая.





Принятая на ВНС программа – это программа усугубления рецессии в экономике, омертвления капитала. Если будут осуществлены те положения, которые озвучил премьер-министр Головченко – что потребуются 80 миллиардов долларов инвестиций на 5 лет), то большая часть из них, видимо, будут взяты кредитами.





Так что к 2025 году Беларусь вплотную подойдет к угрозе потери суверенитета. Потому что обслуживать такие долги будет практически невозможно.





В общем, помимо сеанса психотерапии для Лукашенко перед 2700 зрителями ВНС и формат диалога на нем, конечно же, усугубили положение. Это ускорит бегство предпринимательского и человеческого капитала.





– Со стороны Лукашенко особенно досталось торговой сети, под которой узнают «Грин». Что произойдет, если власти «вырежут» ее, как выразился правитель?





– «Вырезание», на мой взгляд, будет заключаться в рейдерском захвате. Бизнес создан, здания стоят, капитал инвестирован – думаю, просто переоформят собственников.





Если человек получал под строительство такие места как бывший Червенский рынок, значит, у его бизнеса есть какая-то крыша. Теперь мы наблюдаем борьбу крыш.





Такая ситуация добавляет аргументов в пользу тех, кто говорит, что Беларусь – это Шервудский лес, где нет никакого права, а есть борьба кланов.





– Макей предложил пересмотреть экспортную формулу, сконцентрировав до половины белорусского экспорта на России и СНГ…





– С одной стороны, когда министр иностранных дел говорит о необходимости изменения стратегии развития экономики от диверсификации к переориентации на один российский рынок, это говорит о полном поражении попыток адаптации белорусской экономики к требованиям мирового рынка.





Беларусь превращается в де-факто провинцию России, в один из субъектов РФ при сохранении формальных атрибутов независимости. Как Чечня постоянно просит денег, так, к сожалению, и Беларусь скатывается к этому, становясь с нею в один ряд.





С другой стороны, переориентировать с Европы нечего. Как можно переориентировать продажу нефтепродуктов?





В остальном никакой переориентации нет: ты не смог продать свой товар и начинаешь говорить: а не очень-то и надо было, продадим в Россию. Но боюсь, такая ситуация может повториться и с российским рынком.





Чиновники говорят, что продавать наши товары в Россию все тяжелее. Не исключено, что позже они скажут: а давайте держаться внутреннего рынка, нам никто не нужен.





– На ВНС запланировали рост ВВП в 2025 году – не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года. Из ваших слов делаю вывод, что вы считаете этот план неосуществимым.





– В период 2011-2015 и 2016-2020 годов оснований для роста экономики было гораздо больше, но все они были профуканы. Белорусские власти выжали все соки из существующей модели. Максимум что они могут сделать – добиться падения экономики не на 10%, а на 5%. И то, это будет за счет увеличения долгов и рейдерских захватов.





Хотя когда еще полмиллиона белорусов уедет из страны, то, понятное дело, ВВП можно будет делить на меньшее количество душ и он может даже чуть-чуть вырасти.





– Близится встреча Путина и Лукашенко. Макей заявил, что «не обязательно» Минск будет просить кредиты. Что может произойти с белорусской экономикой без российской помощи?





– Будет минус 8-10% ВВП, падение экспорта, инфляционные процессы, отток кадров, закрытие белорусские предприятий. Возможно, начнется путь к техническому дефолту.





Не думаю, что это произойдет уже в 2021 году, но Беларусь вплотную приблизится к страновому дефолту.





Когда власть жестоко расправляется с главными факторами роста – предпринимательским и человеческими капиталами, то это означает провинциализацию страны.





Беларусь в системе разделения труда в Европе может превратиться в легкие. Потому что у нас будут леса – люди уедут, не желая работать за пять копеек.