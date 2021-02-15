Шлындиков - об экономическом содержании ВНС: Это какие-то конвульсии
Так называемые делегаты "Всебелорусского народного собрания" утвердили программу развития страны на следующую пятилетку. Эксперты это оценили
В частности, в программе отмечается:
«Ключевыми экономическими факторами в текущей пятилетке будут эффективное распределение ресурсов, совершенствование системы управления госактивами, равное развитие организаций всех форм собственности. Однако государство не станет избавляться от собственности лишь в угоду внешним советам. Предприятиям, принадлежащим стране, будет гарантирована защита, а их работникам – уверенность в сохранении рабочих мест».
Запланирован рост ВВП в реальном выражении в 2025 году – не менее чем в 1,2 раза к уровню 2020 года, рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза к уровню 2020 года, увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза.
UDF.BY поинтересовался у экспертов, как они оценивают экономическое содержание ВНС.
«Пока не решим политический кризис, ничего не будет»
Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что не увидел, как власти намерены добиваться улучшения ситуации в экономике.
«Не только я не увидел, наверное, многие аналитики того же мнения. Серьезной, детальной проработки не видно. Как и прежде нарисовали цифры, но практика показывает, что выполнение основных направлений социально-экономического развития часто заваливается. Сейчас обстановка в стране такая, что никаких перспектив я не вижу. Не думаю, что эти более скромные показатели, чем прежде (в том числе прирост ВВП на 20%), будут достигнуты», – сказал Желиба.
По его мнению, без разрешения политического кризиса дела в экономике не наладятся.
«Нужно стабилизировать не только экономику и финансы. Нужно стабилизировать общество. Потому что показатели выполняют предприятия, а на предприятиях работают люди. А они скептически относятся к любым цифрам, которые им рисуют действующие власти. Пока не решим политический кризис, не стабилизируем ситуацию в обществе, не придадим уверенности людям, не вернем доверия к власти – ничего не будет», – считает Желиба.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей предложил пересмотреть экспортную формулу, сконцентрировав до половины белорусского экспорта на России и СНГ:
«Более того, выскажу, возможно, крамольную мысль в порядке дискуссии - о целесообразности корректировки известной экспортной формулы «треть-треть-треть» в современных реалиях».
Могут ли эти планы привести к положительным для экономики страны результатам?
«Это ничего не даст кроме одного: Беларусь прекратит свое существование как суверенное государство. Это же правильная установка была – экспортировать треть в ЕС, треть в страны дальней дуги и треть в Россию, чтобы уменьшить зависимость от нее. Министр рассуждает ситуационно. Здесь никакой логики нет. Это шаг к подписанию 31-й дорожной карты, объединению денежных систем – и от нашего суверенитета ничего не остается», – полагает Желиба.
«Это какие-то конвульсии»
Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков отметил, что реальной экономической программы на ВНС не увидел.
«Они думают, как удержать власть любой ценой. Вот и вся программа, об экономике не задумываются. Да и кому там думать о ней? Назовите хоть пару человек, которые там глубоко разбираются в экономике. Если мне назовут таких, то я тогда, может быть, извинюсь и скажу, что ошибался о наличии мыслителей в правительстве. Но мне кажется, что понимание экономики там на уровне сельскохозяйственного вуза», – сказал Шлындиков.
Слова Макея его поразили.
«Это какие-то конвульсии, по-другому сказать я не могу. Надеюсь, предприятия, которые занимаются экспортом, не будут спрашивать у Макея, куда им продавать товар. А отказываться от экспорта в ЕС взамен на Россию, экономика которой уже десять лет стагнирует и, похоже, будет валиться в ближайшие годы... Предлагать такое могут только крайне недалекие люди. Ну или их цель – выслужиться перед Лукашенко», – считает Шлындиков.
На ВНС Лукашенко немало критиковал частный бизнес, приводя примеры его нелояльности власти. Чем это может обернуться?
«Те, кто еще надеялся, что здесь, в родной стране, еще можно что-то сделать, развивать бизнес поймут, что надо подождать, сделать паузу. Конечно, это плохо скажется на экономике, а как иначе», – сказал Шлындиков.
12:52 15/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение