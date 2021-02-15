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Обещанного Лукашенко 15 лет ждут и... дождаться не могут

Только в двух районах страны обещанная еще в 2006 году зарплата "всем по $500" достигла этого уровня, а в самом бедном - она ниже почти в 2 раза!

Обещанного Лукашенко 15 лет ждут и... дождаться не могут
Средняя зарплата в Беларуси в 2020 году составила 1251 рубль. После уплаты налогов эта сумма составляет около 1076 рублей, что в пересчете в валюту — порядка 442 долларов. TUT.BY посмотрел, как отличаются средние зарплаты по регионам.

В каких районах были ниже всего зарплаты

Зарплатным «аутсайдером» в январе-декабре прошлого года был Шарковщинский район — 752 рубля (после уплаты налогов — около 647 рублей или 266 долларов). В статистике не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности. Суммы в доллары переведены в тексте по среднему курсу Нацбанка в 2020 году — 2,4349 рубля.

На втором месте зарплатного антирейтинга разместились Кормянский и Мстиславский районы — 789 рублей (после уплаты налогов — около 679 рублей или около 279 долларов).

В топ-10 зарплатных аутсайдеров в 2020 году оказались 5 районов Могилевской области, три — Витебской и два — Гомельской.

В 80 районах из 118 средняя зарплата после уплаты налогов была меньше 350 долларов.

Уточним, что ниже в инфографиках зарплаты указаны с вычетом налогов.

Какие зарплаты были в 2020 году в самых «бедных» районах




Какие районы оказались в зарплатных лидерах

Лидирует из районов по средней зарплате в январе-декабре 2020-го Солигорский — 1804 рубль (после уплаты налогов — 1552 рубля или 637 долларов).

Какие зарплаты были в 2020 году в самых «богатых» районах

На втором месте — Минский район (1487 рублей, а после уплаты налогов — 1278 рублей), а на третьем — Островецкий (1324 рубля, после уплаты налогов — 1139 рублей).

То есть средняя зарплата после уплаты налогов превышала $500 в 2020 году только в двух районах — Солигорском и Минском (637 долларов и 525 долларов соответственно в пересчете в валюту).

Из городов средние зарплаты выше всего были в Минске и Новополоцке — 1782 рубля и 1440 рублей до вычета налогов. После уплаты налогов — 1533 рубля и 1238 рублей соответственно.

Напомним, впервые Лукашенко пообещал беларусам среднюю зарплату в 500 долларов еще в 2006 году - в 2010 году эту планку власти искусственно взял, однако расплатой за это был серьезный финансовый кризис и трехкратная девальвация 2011 года. 
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