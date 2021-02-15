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Власти утверждают: в мясо-молочной отрасли фермеры не могут конкурировать с государством

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Игорь Брыло заявил, что в настоящее время фермерство имеет больше КПД, чем в начале существования независимой Республики Беларусь, однако конкурировать в мясо-молочной отрасли с государством не может.


Чиновник в программе «Неделя» на телеканале СТВ сказал: «То фермерство, которое было в начале нашей суверенной республики, наверное, не давало того КПД сельскохозяйственного, который дают сейчас наши фермеры, которые реально сейчас работают в секторе АПК», пишет newsbel.by

По утверждению замминистра, «под видом фермеров кто пилил дрова, кто пилил доски, кто пилил лес, и занимались непонятно чем». Он уточнил, что «единицы были людей, которые занимались сугубо сельским хозяйством». 

Игорь Брыло признал, что и тогда, и в настоящее время сельскохозяйственная отрасль не очень прибыльная, особенно для тех, кто только начинает работать фермером. Чиновник предложил разделить зоны ответственности фермеров и государства.
 
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