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"Двойные стандарты". Минэнерго ответило на требование Европарламента выключить БелАЭС

Европарламент принял решение без убедительных аргументов и предварительного отчета Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности, уверены беларуские чиновники.

Принятая Европарламентом резолюция по БелАЭС носит сугубо политизированный характер. Об этом заявили в Министерстве энергетики Беларуси.

«Резолюция Европарламента по БелАЭС носит сугубо политизированный характер, – говорится в заявлении ведомства. – Это наглядный пример применения двойных стандартов, далеких от объективной оценки и реального положения дел».

В Минске указали, что без убедительных аргументов и предварительного отчета Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), эксперты которой на днях посетили АЭС и работе которых Еврокомиссия уделяет много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам объективности, принял откровенно политизированное решение.

«Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», – подчеркнули в Минэнерго.

Там напомнили, что в рамках партнерского обзора представители ENSREG 9-10 февраля посетили станцию, где ознакомились с выполнением Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. При этом сами эксперты отметили, что белорусская сторона максимально содействовала их работе.

Накануне Европарламент принял резолюцию, требующую приостановить запуск АЭС в Беларуси из-за опасений, связанных с ее безопасностью. За документ выступили 642 депутата, 29 – проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

Ранее сообщалось, что в Беларуси экстренно отключили энергоблок АЭС после срабатывания системы защиты генератора.
Источник: telegraf.by
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