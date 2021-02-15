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В Минске проверяют информацию о минировании завода шестерен

В ночь на понедельник на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное письмо, в котором сообщалось о минировании завода, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.



"Утром сотрудники завода передали указанную информацию в милицию", - говорится в сообщении в telegram-канале столичной милиции.

На завод направлены сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа. 
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