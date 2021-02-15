В Минске проверяют информацию о минировании завода шестерен
В ночь на понедельник на электронную почту Минского завода шестерен поступило электронное письмо, в котором сообщалось о минировании завода, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Утром сотрудники завода передали указанную информацию в милицию", - говорится в сообщении в telegram-канале столичной милиции.
На завод направлены сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работает саперно-пиротехническая группа.
09:41 15/02/2021
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