Чудеса! Беларусь вошла в топ-15 стран-экспортеров помидоров в мире
Беларусь заняла 15-е место в мировом рейтинге стран, экспортирующих помидоры. Рейтинг основан на данных 2019 года.
В 2019 году от экспорта помидоров получила 52,2 млн долларов. Белорусские поставки томатов составили 0,6% всего экспорта этих продуктов в мире, приводит Thinktanks.by данные Worldstopexports.
При этом Беларусь продемонстрировала снижение помидорного экспорта на 27,4% по сравнению с 2015 годом.
Самыми быстрорастущими экспортерами томатов с 2015 года являлись: Азербайджан (рост на 227,3%), Марокко (рост на 44,8%), Китай (рост на 41,1%) и Португалия (рост на 25,9%).
Общие мировые продажи всех томатов, экспортируемых странами, составили в 2019 году около 9 миллиардов долларов.
Вот как выглядит топ-15 стран, больше всего заработавших на экспорте томатов в 2019 году:
Мексика: 2,2 миллиарда долларов США (24,1% от общего объема экспорта томатов).
Нидерланды: 2 миллиарда долларов (22%)
Испания: 1,1 миллиарда долларов (11,7%)
Марокко: 765,2 млн долларов (8,5%)
Франция: 381,5 млн долларов (4,3%)
Канада: 379,2 миллиона долларов (4,2%)
Бельгия: 308,9 млн долларов (3,4%)
Турция: 303,1 миллиона долларов (3,4%)
США: 291,7 млн долларов (3,3%)
Китай: 200,2 млн долларов (2,2%)
Азербайджан: 189,3 миллиона долларов (2,1%)
Италия: 131,8 млн долларов (1,5%)
Польша: 71,1 млн долларов (0,8%)
Португалия: 67,6 млн долларов (0,8%)
Беларусь: 52,2 млн долларов (0,6%)
09:11 15/02/2021
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