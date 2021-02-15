Чудеса! Беларусь вошла в топ-15 стран-экспортеров помидоров в мире









В 2019 году от экспорта помидоров получила 52,2 млн долларов. Белорусские поставки томатов составили 0,6% всего экспорта этих продуктов в мире, приводит Thinktanks.by данные Worldstopexports.





При этом Беларусь продемонстрировала снижение помидорного экспорта на 27,4% по сравнению с 2015 годом.





Самыми быстрорастущими экспортерами томатов с 2015 года являлись: Азербайджан (рост на 227,3%), Марокко (рост на 44,8%), Китай (рост на 41,1%) и Португалия (рост на 25,9%).





Общие мировые продажи всех томатов, экспортируемых странами, составили в 2019 году около 9 миллиардов долларов.





Вот как выглядит топ-15 стран, больше всего заработавших на экспорте томатов в 2019 году:





Мексика: 2,2 миллиарда долларов США (24,1% от общего объема экспорта томатов).





Нидерланды: 2 миллиарда долларов (22%)





Испания: 1,1 миллиарда долларов (11,7%)





Марокко: 765,2 млн долларов (8,5%)





Франция: 381,5 млн долларов (4,3%)





Канада: 379,2 миллиона долларов (4,2%)





Бельгия: 308,9 млн долларов (3,4%)





Турция: 303,1 миллиона долларов (3,4%)





США: 291,7 млн ​​долларов (3,3%)





Китай: 200,2 млн долларов (2,2%)





Азербайджан: 189,3 миллиона долларов (2,1%)





Италия: 131,8 млн долларов (1,5%)





Польша: 71,1 млн долларов (0,8%)





Португалия: 67,6 млн долларов (0,8%)





Беларусь: 52,2 млн долларов (0,6%)