Прогноз по валютам: 2,55 рубля за доллар - ждем





- На прошедшей неделе основными внешними факторами были укрепление евро и российского рубля к доллару. Валютная пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1970 до 1,2110, или на 1,2%.

К российскому рублю доллар подешевел с 75 до 74 ровно, или на 1,3%.





Евро снизился с 89,8 до 89,7 российского рубля, или на 0,1%.





К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, больше всех доллар - он снизился на 1,51%. Евро подешевел на 0,3%. Российский рубль снизился на 0,17%.





В результате после двух недель роста валютная корзина подешевела на 0,6%.





На начавшейся неделе снижение доллара может быть продолжено: он подешевеет до 2,55 белорусского рубля.





Евро может незначительно снизиться - до 3,13 белорусского рубля.





А российский рубль может подешеветь до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.