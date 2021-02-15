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Прогноз по валютам: 2,55 рубля за доллар - ждем

К середине февраля на внутреннем рынке иностранные валюты взяли курс на некоторое снижение. Какой стоимости доллара, евро и российского рубля можно ожидать во второй половине последнего месяца зимы? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.


- На прошедшей неделе основными внешними факторами были укрепление евро и российского рубля к доллару. Валютная пара евро/доллар выросла за неделю с 1,1970 до 1,2110, или на 1,2%.
К российскому рублю доллар подешевел с 75 до 74 ровно, или на 1,3%.

Евро снизился с 89,8 до 89,7 российского рубля, или на 0,1%.

К белорусскому рублю подешевели сразу три иностранные валюты, больше всех доллар - он снизился на 1,51%. Евро подешевел на 0,3%. Российский рубль снизился на 0,17%.

В результате после двух недель роста валютная корзина подешевела на 0,6%.

На начавшейся неделе снижение доллара может быть продолжено: он подешевеет до 2,55 белорусского рубля.

Евро может незначительно снизиться - до 3,13 белорусского рубля.

А российский рубль может подешеветь до 3,49 белорусского рубля за 100 российских.
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