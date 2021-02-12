Анастасия Матусевич родилась в деревне Городище и училась в Бокшицкой школе. Отец с матерью всю жизнь работали на ферме. Сейчас Анастасия живет в Денвере и занимает должность вице-президента нефтегазовой компании. Ее родители, учителя и она сама рассказали «Кур’еру», каких усилий ей стоило получить образование в США и добиться таких поразительных успехов в работе.

Отличница, общественница…



«Настя родилась в сельской семье Сергея Антоновича и Валентины Николаевны Матусевич. Родители много и тяжело работали, – рассказала Наталья Бартошик, педагог Бокшицкой школы. – Девочка росла самостоятельной, учила все уроки и младшему брату помогала. Начальную школу дети окончили в Городище, а в 5-й класс отправились в Бокшицкую школу. Добирались на рейсовом автобусе или пешком. Девочка знала, как трудно приходится родителям, но их стараниями у детей было всё, что нужно. Очень горжусь, что приняла участие в процессе воспитания и образования Насти. Помню ее жизненный девиз: «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Училась она отлично, участвовала в общественной жизни школы. По истории, которую я преподавала, на олимпиаде заняла второе место. Жители деревни Городище, педагоги Бокшицкой школы вспоминают Настю как воспитанную и ответственную ученицу».





Мама Анастасии Валентина Николаевна вспоминает: «После 9-го класса Настя с отличием окончила Минский торговый колледж, поступила на сокращенный срок обучения в БГЭУ. Когда она уехала по студенческому обмену работать в США и решила остаться, я очень переживала, плакала. Трудности были немалые. Денег ей дать мы не могли. Опыта жизни за границей не было. Обманывали ее при поступлении в американский университет. Но она всё преодолела. Сумела подготовиться и поступить. Взяла кредит на обучение и уже вернула. По ночам переводила тесты с английского на русский. После занятий работала официанткой. Брала несколько смен, чтобы заработать на жизнь».

Почему в США?

– Меня всегда привлекали иностранные языки. Мечтала учиться в Германии, но не было денег. Поэтому решила летом поработать в США, – рассказала Настя. – С первой попытки визу не дали: был «плохой» английский. За год подтянула язык и получила визу. Работу нашла через «сарафанное радио». Девочка из общежития БГЭУ посоветовала написать работодателю, у которого она работала предыдущим летом. Это был семейный санаторный комплекс на берегу океана в штате Мэн.





Когда уезжала, с собой у меня было 300 долларов. Но я уже нашла работу с проживанием и питанием, деньги нужны были на билет от Нью-Йорка до места назначения. В то лето там работали ребята из Беларуси, России, Украины, Болгарии, Словакии, Чехии и несколько американских студентов. Нам платили 8 долларов в час, если работали сверхурочно – 12 долларов. Мы бесплатно жили в домиках для студентов. Кормили хорошо. Отдыхающие оставляли чаевые (здесь принято оставлять примерно 20 процентов от счета). Я подрабатывала в выходные в местном магазине. Заработала около 5000 долларов. Примерно половина ребят, с которыми работала, остались жить в Америке. До сих пор общаемся и дружим.

Чем подкупила Америка

– Решение остаться в Америке было очень сложным, но мне здесь очень понравилось, – признается Настя. – Люди открытые и добрые. В первую неделю после приезда я искала магазин, чтобы купить карточку и позвонить маме. По дороге заблудилась. Поинтересовалась у пожилой женщины, где магазин. Она спросила, не сильно ли я тороплюсь, угостила чаем. Узнала, откуда я, нравится ли мне здесь, переживала, что далеко идти до магазина. Предложила свой велосипед. Сказала, что могу вернуть в конце лета или оставить студентам, которые приедут следующим летом.





Был случай, когда я и еще несколько белорусов переехали в другой штат. Сняли небольшой дом, но мебели не было. Устроились официантами. Заведующий рестораном узнал, что у нас нет телевизора, привез свой. Увидел, что у нас только надувные матрасы, поговорил с сотрудниками, и через неделю у нас были диван, кресла, обеденный стол. Люди отдали то, чем не пользовались. Голодать никогда не приходилось. С первой недели в США я работала. Хотя были моменты, когда финансово было очень трудно.

Об учебе

– Я всегда мечтала о высшем образовании. Переживала, что не закончила БГЭУ. В США сразу решила учиться, чтобы реализовать все возможности. Подала документы, сдала два экзамена – математику и английский – на программу бакалавра в University of Colorado. Образование в США недешевое, поэтому взяла кредит. Поняла: чем раньше закончу обучение, тем быстрее найду хорошо оплачиваемую работу.





В США студенты сами выбирают себе расписание и количество предметов для изучения. Я подобрала так, чтобы была возможность работать. Деньги тратила на оплату жилья, питания, учебники. После того как первый семестр окончила на высший балл по всем предметам, университет дал финансовую помощь. Последний год училась бесплатно – получила несколько грантов на учебу от университета и местных бухгалтерских профессиональных организаций. Степень бакалавра я получила за два года вместо четырех.





Здесь студентов с высшим баллом на потоке включают в специальный «список деканата». Меня включали туда каждый семестр. На выпуске отметили как лучшего студента из 348 человек. Наградили дипломом и поздравили на церемонии, на которой присутствовали студенты, родители, профессора. Было очень приятно!

Первая работа

– Во время учебы я прошла курсы по налогообложению и отлично сдала финальный экзамен. Компания, которая проводила курсы, предложила мне работу в налоговой сфере. Этот опыт потом помог попасть на практику в международную консалтинговую компанию Ernst & Young. После практики мне предложили работать там по завершении учебы. Так что на втором году обучения я уже знала, что буду работать в престижной компании.





Иностранное происхождение не мешало, скорее наоборот. Люди на собеседовании и сотрудники поражались, сколько у меня жизненного опыта: переезд в другую страну, знание нескольких языков и культур. Но мне приходилось больше работать над тем, чтобы быть на том же уровне, что и местные студенты. Много читала, изучала местную культуру, чтобы поддержать разговор с сотрудниками и клиентами компании. Работа в EY была первым опытом на таком уровне. Мне предложили хорошую для начального уровня зарплату, социальный пакет. Фирма работает с крупными компаниями и предлагает хорошее обучение для своих сотрудников. Я работала там по 60−70 часов, но получила бесценный опыт, знания и обзавелась сетью профессиональных связей.





Студенческих знаний было мало. У меня бухгалтерское образование, а работа была в налоговой сфере, которая в США очень сложная. Я много училась. В фирме выработана целенаправленная и продуманная система обучения персонала. Вдобавок я поступила в магистратуру на программу по бухгалтерии с налоговой специализацией. Зная, что у родителей денег нет, жестко планировала расходы. Когда начала работать по профессии, стало значительно легче.





Совсем недавно я получила повышение по службе. Заняла должность вице-президента нефтегазовой компании. Отвечаю за налоговую политику компании и возглавляю налоговый отдел. Работа очень сложная и многогранная: каждый день что-то новое. Но мне она очень нравится, так как выводит из зоны комфорта, позволяет учиться новому, работать над собой. Материальным положением довольна. Есть возможность комфортно жить и помогать родным. Продолжаю учебу, стремлюсь получить диплом MBA. Эти знания помогут мне лучше понимать бизнес вне бухгалтерской/налоговой части.

Про расходы

– Стоимость жизни в Денвере за последние 10 лет заметно возросла. Подорожало жилье. Например, во время учебы за квартиру я платила 500 долларов в месяц. Сейчас она стоит 1500 в месяц.





Цена образования зависит от того, сколько курсов берешь. В среднем обучение в государственном университете стоит около 40.000 долларов (без стоимости учебников и проживания).





Сейчас у меня другая жизнь и расходы, так как есть семья. Муж – иммигрант из России. Мы идем по этому пути вместе. Учимся, работаем, поддерживаем друг друга. Мы – надежная команда.

У меня есть «деревня» людей

«Когда дочка получила работу и стабильный заработок, она пригласила меня в США. Я не знала ни слова по-английски, – рассказала Валентина Матусевич. – Настя прислала мне текст, который я распечатала: «Моя мама не знает английский. Помогите ей». С ним и добралась до Денвера. Подходила к полицейским в американских аэропортах. Они мне помогали правильно совершить посадку на нужный рейс. Американцы поразили своими улыбками, открытостью и доброжелательностью.





Настя тоже стремится помогать людям. Например, она подарила коллеге, у которой случилась беда в семье, свои отгулы. Я очень горжусь своей дочерью».





– Сейчас я сама помогаю эмигрантам, – говорит Настя. – Была волонтером в школе для малоимущих детей. Каждое Рождество наша семья спонсирует подарки для ребенка из малоимущей семьи.





В те моменты, когда было трудно, знала, что не одна: у меня есть «деревня» людей, которые любят и верят в меня. Знала, что всегда могу вернуться домой! Я благодарна своим родителям, одноклассникам, учителям и друзьям.