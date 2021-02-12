Почему отношение бизнеса к государству – как к непорядочному партнеру

Эксперт по управлению и развитию Геннадий Терпиловский на Примусе добавил несколько штрихов к «портрету» экономической модели Беларуси.





О максимальном за последние четыре года росте цен:





— Уже пошло давление на то, чтобы фармация поделилась своим доходом и чтобы цены не повышались в связи с повышением НДС до 20%. Но это невозможно в нормальной логике. Другое дело, что у нас больная логика. Те же перекрестные финансирования, когда пытаются залатать какие-то дыры деньгами тех, кто более успешен, тех, кто делает экономически целесообразные действия, которые приводят к прибыльности.





Можно провести параллель с финансированием убыточных предприятий за счет доходных. Наши налоги уходят на содержание силового аппарата, а еще очень большая часть денежных средств в виде налогов уходит на поддержание убыточных предприятий, на содержание, в том числе, руководства этих предприятий, на содержание всех этих министерств, которые пытаются регулировать и сохранять тех, кто считает: мы вам нужны — так вот, будьте добры, кормите нас, если хотите, чтобы у нас были элитные предприятия, — отметил эксперт, перефразировав недавнее заявление директора ОАО «МТЗ» Виталия Вовка.





Напомним, Вовк призвал «беречь флагманы», объяснив это тем, что «хорошо МТЗ — хорошо и многим другим. Нас упрекают: мол, госпредприятие, постоянные дотации, льготы. Но главная наша льгота — возможность трудиться на родном заводе».





И еще о предприятиях-иждивенцах:





— Во все инвестиционные проекты обязательно закладывается занятость, даже несмотря на то, что эти рабочие места будут неэффективными. По итогу чиновники отчитываются, что создали столько-то рабочих мест, которые, повторюсь, малоэффективны. Потом предприятие ходит с протянутой рукой и говорит: мы же создали рабочие места!





Когда ты сидишь на игле дотаций, зачем тебе изменять систему управления, внедрять автоматизацию, повышать эффективность производства, если у тебя есть короткий путь к этим деньгам? Их не надо зарабатывать, тебе их дают. Зачем прикладывать усилия?





А отдавать? Может, продлят сроки возврата, сделают рассрочку до 45 года, — объясняет менеджер позицию многих белорусских производственников.





О системе управления, при которой белорусскому правителю часто приходится решать задачи местных властей:





— Проблема состоит в том, что так выстроена система управления. Любая система управления делится на организацию, руководство и реагирование на то, что происходит в компании либо государстве. Управление начинается с того, что определяет на точке контроля, на обратной связи отклонения от заданного маршрута.





Действительно, Лукашенко выстроил такую систему управления, что, к сожалению, обратную связь он, наверное, получает тысячами жалоб.





Он видит, что созданная им система управления просто не работает. Там сидят люди, для которых главный принцип «абы чего не вышло». Поэтому, пока он не даст команду, ничего не сдвинется. А поскольку он не может давать команду по каждой из множества поступающих жалоб, то из этой стопки выхватываются 4-5 писем, кому повезло. Плюс это популярные решения, о них можно сообщить в прессу, что по приказу Лукашенко открылся магазин, достроили дом, — отметил эксперт.





Об отношении бизнеса к государству:





— Отношение у бизнеса к государству как к непорядочному партнеру. Когда ты идешь на сделку с западным партнером, кажется, что ощущаешь чью-то руку в собственном кармане или чувствуешь рядом «третий глаз», который наблюдает за тем, что ты делаешь, — делится бизнесмен.





Прослушав последний спич Лукашенко на ВНС, адресованный тем, кто умеет зарабатывать, с ним трудно не согласиться.



