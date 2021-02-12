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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Мы давно не слышали такой ненависти из уст Лукашенко»

Александра Лукашенко возмутило безобидное выступление на Всебелорусском народном собрании главы Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Макса Кунявского Жанны Тарасевич.

«Мы давно не слышали такой ненависти из уст Лукашенко»
Жанна Тарасевич попала под каток
В ее выступлении звучали традиционные пожелания бизнеса правительству, звучащие на протяжении многих лет: чтобы власть не «кошмарила» предпринимателей, чтобы было обеспечено равенство государственного и негосударственного сектора и т.д.

Однако после этого выступления слово неожиданно взял Лукашенко. Мы давно не слышали из его уст такой ненависти к частному сектору, к богатым в целом. Это было так в 90-е, когда Лукашенко называл бизнесменов «вшивыми блохами». Теперь его возмущает то, что бизнесмены зарабатывают больше, чем их работники.

Лукашенко назвал бизнесменов «негодяями», пообещал, что их будут душить, а ИПэшников «приведут в сознание». Никакого равноправия между государственным и негосударственным секторами не будет. Частные компании будут «вырезать». «Пусть лучше уезжают, чем тут перевернут страну», - сказал Лукашенко.

Откуда вдруг такой взрыв ненависти к частному бизнесу? По его намёкам стало ясно, что причина здесь чисто политическая. Во время острого кризиса прошлого года бизнес не поддержал Лукашенко. Вот и вся причина. И Лукашенко руководствуется принципом: «Кто не с нами, тот против нас». Все нелояльное к нему в стране должно быть уничтожено.

Сложилась ситуация, когда выживание существующего режима и развитие частного бизнеса оказались в жестком противостоянии друг к другу. Кто-то в этом противостоянии должен уступить.
Валерий Карбалевич, t.me/vkarbalevich
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