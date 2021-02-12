«Наша нива»: задержан владелец Green Геннадий Кирейков

Была информация, что офис компании посетили сотрудники финансовой милиции (ДФР), но в КГК это комментировать не стали.





Сегодня на Всебелорусском народном собрании Александр Лукашенко заявил:





"Нашим бизнесменам, чтобы долго не рассуждать, посоветую: если заработали много, много помогите. Если заработали мало, никто с вас не сорвет и не спросит. Не буду называть компанию, которую мы просто сейчас вырезаем. Торговая".





ООО «ГРИНрозница» относится к группе РАПА, которая, помимо сети Green, также владеет торговой недвижимостью. Некоторые объекты перешли от бизнес-империи Юрия Чижа (ProStore).