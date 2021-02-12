







"Чтобы удерживать и завоевывать новые рынки, нужно постоянно обновляться. За пятилетие нам необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. Эти деньги мы должны с вами заработать, а частично и прокредитоваться", - подчеркнул Головченко.





Глава правительства также рассказал об экспортной стратегии на ближайшую пятилетку. "У нас две глобальные задачи - конкурентоспособный товар и доступ на рынки. Новые финансовые возможности даст расширение экспортных банков-кредиторов и страховщиков. Результирующим итогом станет валютная выручка более $50 млрд к 2025 году", - подчеркнул он.





При этом, отметил премьер, очень важным направлением является "укрепление внешнеэкономических связей и кооперация с нашими союзниками по ЕАЭС и Союзному государству Беларуси и России в контексте процессов экономической интеграции".