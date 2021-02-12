«Амкодор» не подтверждает блокирование счетов в Украине

«Не подтверждаем. Украина не присоединялась к санкциям ЕС, и счета не блокированы. Платежи проходят», — сказал OL пресс-секретарь Александр Малиновский.





Ранее стало известно, что 9 февраля неожиданно оказались заблокированы счета «Амкодора» в Украине. Об этом сообщал телеграм-канал «Белорусский дом» в Украине. По его данным, в украинских банках ситуацию объясняли валютным контролем, давая понять, что это может быть связано с санкциями. После этого ожидался арест активов и счетов «Амкодора» в Украине и ЕС.





По этому вопросу в Минске должно было пройти экстренное совещание совета директоров холдинга «Амкодор».