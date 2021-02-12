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«Амкодор» не подтверждает блокирование счетов в Украине

В компании «Амкодор» не подтверждают информацию о блокировании банковских счетов в Украине.

«Не подтверждаем. Украина не присоединялась к санкциям ЕС, и счета не блокированы. Платежи проходят», — сказал OL пресс-секретарь Александр Малиновский.

Ранее стало известно, что 9 февраля неожиданно оказались заблокированы счета «Амкодора» в Украине. Об этом сообщал телеграм-канал «Белорусский дом» в Украине. По его данным, в украинских банках ситуацию объясняли валютным контролем, давая понять, что это может быть связано с санкциями. После этого ожидался арест активов и счетов «Амкодора» в Украине и ЕС.

По этому вопросу в Минске должно было пройти экстренное совещание совета директоров холдинга «Амкодор».
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