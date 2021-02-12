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Много рисков. Заводу белой жести в Миорах окажут господдержку

Правительство Беларуси окажет поддержку компании «ММПЗ-групп», которая недавно запустила завод по производству холоднокатаного листа и белой жести в Миорах.



В конце 2020 года увидело свет постановление Совмина № 796-дсп, которым «ММПЗ-групп» предоставлены гарантии правительства на 35 млн рублей.

На неделе власти утвердили лимиты директивного кредитования государственных программ и мероприятий на 2021 год. В его рамках Беларусбанк выделит «ММПЗ-групп» 61,82 млн рублей.

Как сообщает телеграм-канал «Экономика», для обеспечения страхового покрытия крупных инвестиционных рисков по договору страхования с «ММПЗ-групп» необходима дополнительная капитализация страховых компаний «Белгосстрах» и «Белэксимгарант» в размере не менее 1,4 млрд рублей.

Миорский металлопрокатный завод строился около пяти лет. Ключевой инвестор проекта — австрийская компания ММРZ GmbH уроженца Миор Алексея Коваленка. Главная идея проекта заключается в создании производства новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции — белой жести толщиной от 0,1 мм (в СНГ производят толщиной от 0,18 мм), которая используется для выпуска консервных банок, крышек, тары для лакокрасочных и химических материалов. За рубеж планируется поставлять более 80% продукции.

Согласно планам, завод должны были запустить в 2019 году. Но «ММПЗ-групп» столкнулся с трудностями из-за болотистой почвы и дефицита финансирования. За время реализации проекта объем инвестиций в него вырос с 250 млн до 360 млн евро. Был привлечен межбанковский кредит от немецкого консорциума банков AKA export finance bank. К проекту подключился и Беларусбанк.

Недавно завод ввели в эксплуатацию. Сейчас изготавливают нагартованный холоднокатаный лист. Далее — черная жесть, металл, который прошел обжиг и повторную прокатку. Третий продукт — белая жесть. На начальном этапе предприятие сможет производить 150 тысяч тонн белой жести в год, а после пуска второй очереди его производительность увеличится до 240 тысяч.
TUT.by
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