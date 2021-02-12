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Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет

Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет, заявил президент страны Александр Лукашенко во время VI Всебелорусского народного собрания в пятницу.

"И запомните: Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет. Думаю, президент России после этих событий задумается о некоторых бизнесменах и прочих творцах (один в один как в Беларуси, так и там), которые сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным, сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет", - подчеркнул Лукашенко.

Он уточнил, что такого не будет и после его ухода с поста президента.

"И после меня этого не будет, если мы хотим сохранить страну. Сегодня востребована справедливость", - заявил президент.

Лукашенко отметил, что если бизнес будет социально ответственным, государство его будет поддерживать. Кроме того, обращаясь к госслужащим, он подчеркнул, что в стране нет и никогда не будет коррупции, пишет interfax.by
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