"И запомните: Беларусь не Россия. Власть здесь на колени перед бизнесом не встанет. Думаю, президент России после этих событий задумается о некоторых бизнесменах и прочих творцах (один в один как в Беларуси, так и там), которые сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным, сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет", - подчеркнул Лукашенко.





Он уточнил, что такого не будет и после его ухода с поста президента.





"И после меня этого не будет, если мы хотим сохранить страну. Сегодня востребована справедливость", - заявил президент.



