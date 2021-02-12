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Canpotex считает заниженной цену калийного контракта БКК с Китаем

Canpotex, трейдер североамериканских производителей хлоркалия, считает заниженной цену контракта с Китаем, заключенного "Белорусской калийной компанией" (БКК).

"Цена существенно ниже текущих рыночных котировок хлоркалия на ключевых экспортных рынках. Canpotex полностью законтрактован по калию по апрель 2021 года, даже в отсутствие контрактов с потребителями из Китая и Индии. Мы по-прежнему нацелены на конкурентоспособные поставки нашим потребителям по всему миру и будем независимо осуществлять их на приемлемых для нас коммерческих условиях, а также по ценам, соответствующим текущим фундаментальным показателям рынка", - говорится в заявлении Canpotex.

БКК, трейдер "Беларуськалия", накануне сообщила, что подписала контракт с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) на 2021 год по цене $247 за тонну, с ростом на $27/т к прошлогоднему уровню. Цена нового китайского контракта соответствует цене ранее заключенного БКК контракта с Индией, хотя обычно Китай получает скидку как более крупный покупатель. Впрочем, аналогичная ситуация, когда соглашения были подписаны по одной цене, уже была в 2018 году, пишет interfax.by

Крупнейшие мировые конкуренты "Беларуськалия" - "Уралкалий", Canpotex, K+S - раскритиковали условия заключенного им контракта с Индией, заявив, что цена соглашения занижена и не отражает позитивных тенденций на рынке. Производители отмечали, что хотели добиться роста цены для Индии по крайней мере в $25/т - то есть подписать контракт с премией к текущим спотовым котировкам, писал в обзоре "ВТБ Капитал". Это потребовало бы долгих переговоров, а в ожидании контрактов спотовые рынки могли "забуксовать", что оказало бы давление на цены, считают аналитики.

По мнению "ВТБ Капитала", достигнутая в переговорах с Китаем цена является справедливой и будет способствовать росту спотовых котировок.
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