МАЗ планирует построить новый автобусный завод
МАЗ намерен построить новый автобусный завод. Об этом заявил во время Всебелорусского собрания генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович.
«Автобусы – самый востребованный продукт на сегодня в портфеле заказов МАЗа. Электробус или дизельный автобус 3-го поколения мы изготавливаем только под заказ. Мощности, к сожалению, ограничены, и мы уже не можем удовлетворить заявки всех наших клиентов. В декабре 2020 года открыли новое сборочное производство электротранспорта в Жодино. Но и этого сейчас мало. Поэтому разработан проект нового современного автобусного завода», – отметил Валерий Иванкович.
По словам гендиректора, новый завод даст возможность удвоить производственные мощности, а также повысить технологичность производства автобусов 3-го и 4-го поколения. Окупится проект за четыре года после введения в эксплуатацию, отмечает сайт ОНТ.
20:45 11/02/2021
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