Страшилки из СССР





"Мы сейчас очень жестко поступили в отношении "частников" в Беларуси. Особенно те, которые "протестунами" оказались, которые вели негосударственную политику. Очень жестко. И вы должны знать, что это была моя команда", - заявил Лукашенко в четверг на Всебелорусском народном собрании.





Он заявил, что всегда бизнес предупреждал: "у нас не запрещено заниматься политикой, но помните, если вы идете в бизнес и приходите в политику - там другие законы, другие правила". "И надо понимать эти другие правила. Они туда пришли, растопырив пальцы, со своими понятиями и законами. Мы их по-белорусски были вынуждены поставить на место", - сказал он.





Обращаясь к премьер-министру Роману Головченко Лукашенко подчеркнул: "Пользуясь этой ситуацией в правительстве и министрам надо понимать, что, если нам надо "дожать" эту ситуацию и поставить на место всех этих посредников и торгашей, они не должны наживаться на труде крестьян. И для промышленности это очень важно - убрать это посредничество, напрочь искоренить, не единожды это говорил. В том числе и торгашей, там, где они не нужны производству, их быть не должно", - отметил он.