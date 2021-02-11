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«Беларусбанк» предупреждает о недоступности системы «Интернет-банкинг» ночью и утром 12 февраля

Некоторые сервисы и услуги «Беларусбанка» будут недоступны в период с 00:00 до 6:00 12 февраля в связи с проведением технологических работ.

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

В указанное время будет отсутствовать доступ к системе «Интернет-банкинг». Возможны кратковременные задержки в работе сервисов и предоставлении услуг в каналах дистанционного банковского обслуживания (М-банкинг, инфокиоски, SMS-банкинг): по вкладным счетам физических лиц и переводам Western Union; по кредитам физических лиц.

Вместе с тем, как проинформировали в пресс-центре Белорусской железной дороги, в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) на официальном сайте перевозчика временно закроют возможность оплаты электронных билетов через интернет-банкинг «Беларусбанка».
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