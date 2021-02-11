Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе финансового учреждения.





В указанное время будет отсутствовать доступ к системе «Интернет-банкинг». Возможны кратковременные задержки в работе сервисов и предоставлении услуг в каналах дистанционного банковского обслуживания (М-банкинг, инфокиоски, SMS-банкинг): по вкладным счетам физических лиц и переводам Western Union; по кредитам физических лиц.





Вместе с тем, как проинформировали в пресс-центре Белорусской железной дороги, в едином разделе «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) на официальном сайте перевозчика временно закроют возможность оплаты электронных билетов через интернет-банкинг «Беларусбанка».



