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Targetprocess продана крупной американской компании

Компания-разработчик решений для управления аджайл-проектами Targetprocess полностью продана. «Зубр Капитал» и Европейский банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), которым принадлежала миноритарная доля компании, заявили об экзите.

Фото DEV.by

Новым собственником Targetprocess стала американская компания Apptio, глобальный поставщик решений в области управления технологическим бизнесом.

Apptio, со штаб-квартирой в США, является портфельной компанией Vista Equity Partners, одной из крупнейших инвестиционных фирм в США. Имеет офисы в США, Европе, Австралии, Японии и Индии. Решениями Apptio пользуются более 60% компаний из Fortune 100. 

Сумма сделки не разглашается, так как Apptio перестала быть публичной компанией после выкупа инвестиционной фирмой Vista Equity Partners в 2018–2019 годах.

Как рассказали dev.by в «Зубр Капитал», переговоры по сделке велись несколько месяцев, в результате компания Apptio получила 100% компании Targetprocess, включая доли ЕБРР и текущих фаундеров (Михаил Дубаков, Андрей Михайленко и другие. — Прим. dev.by). Сделка осуществлена в рамках текущей стратегии Apptio, она «усиливает позиции компании в качестве ведущего поставщика решений в области комплексного управления технологическими инвестициями».

Для фонда Zubr Capital Fund I — это первая сделка выхода из портфельной компании.

Напомним, компания Targetprocess привлекла инвестиции фонда Zubr Capital Fund I (ZCFI) меньше трёх лет назад, в апреле 2018 года. Тогда инвесторам перешла миноритарная доля (её размер не назывался) компании за 5 млн долларов. Выйти из проекта инвесторы планировали через 4-5 лет, максимум — через 7. Они ожидали, что к этому времени доходы компании увеличатся в три раза, так что на выходе партнёры за свою миноритарную долю рассчитывали получить 15 млн долларов.

На вопрос dev.by, почему экзит произошёл так быстро и выполнены ли планы по утроению дохода, в «Зубр Капитал» ответили так:

— Это совершенно не удивительная ситуация. Да, классически фонд заходит в компанию на 5-7 лет (как в учебниках по инвестированию). По в жизни всегда складывается по-разному. Бывает, что фонды «сидят» в компании по полтора-два десятка лет (так, например, было в сделке с Ozon.ru у Baring Vostok Capital). Но есть и обратная ситуация: когда компания выросла, чётко видны перспективы и есть хороший покупатель, то никто не будет затягивать выход ради соблюдения сроков. Основные планы по развитию компании были выполнены успешно.
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