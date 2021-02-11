Амстердам потеснил Лондон в борьбе за звание финансовой столицы мира
Амстердам в январе обрел статус крупнейшего центра торговли акциями в Европе, потеснив Лондон, сообщает Financial Times. Смена лидера на финансовом рынке обусловлена тем, что компании предпочли перевести операции в Нидерланды после выхода Великобритании из Евросоюза.
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В январе на бирже Euronext Amsterdam и в голландских филиалах CBOE Europe и торговой платформы Turquoise дневной объем торгов в среднем держался на уровне $9,2 млрд евро ($11,16 млрд) — это в четыре раза больше, чем в декабре.
Этот сдвиг вызван запретом на торговлю в Лондоне финансовым учреждениям ЕС, поскольку Брюссель не признал британские биржи и торговые площадки как имеющие такой же надзорный статус, как и его собственные.
Без этой так называемой эквивалентности для облегчения трансграничных сделок произошло немедленное перемещение сделок на 6,5 млрд евро в ЕС. Это была примерно половина того объема бизнеса, которым обычно занимались лондонские банки и брокеры.
Однако аналитики не прогнозируют, что перевод финансовой активности в Амстердам будет означать, что из Лондона уйдут тысячи рабочих мест.
Источник: Financial Times
16:31 11/02/2021
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