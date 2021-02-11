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Приплыли: единственное, что может предложить Лукашенко, вернуться в прошлый век. Вы этого хотите?

Лукашенко заявил, что будет развивать "наследие" СССР

По его словам, власти продолжат развивать сельское хозяйство и деревообработку, где есть местные ресурсы. Появятся два новых калийных комбината в Петрикове и под Любанью. 

«Почему не развивать эти производства? Зачем что-то мудрить? — задался вопросами Лукашенко и отметил, что власти на этом не планируют останавливаться, и в качестве примера привел строительство БелАЭС. А на базе «Гродно Азота» планируется возвести новый комбинат за 1,2 млрд долларов.

Правда, он не сказал, где намерен взять эти деньги.

Также, по словам Лукашенко, в ближайшей пятилетке будет активнее делаться ставка на импортозамещение. Он поставил задачу увеличить выпуск отечественных лекарств с 50% до 70−75% от общего объема потребления.

То есть, если Лукашенко и дальше будет оставаться у власти, скоро у беларусов вообще не будет альтернативы - чем лечиться.

К крупным компаниям, например к МТЗ, «Гомсельмашу» или «БелавтоМАЗу», «подвяжут малые предприятия», которые будут производить для гигантов «шестеренки, гайки и болты». 

«Таким образом «Гомсельмаш» не будет бежать в Германию, чтобы там купить комплектующие», — заявил Лукашенко, подчеркнув, что «мы ничего не закрыли из того, что Беларуси досталось от Советского Союза». 
Источник: tut.by
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