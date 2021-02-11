Доллар и евро дешевеют третий раз подряд

С начала недели белорусский рубль укрепился к валютной корзине уже на 0,89%, а с начала месяца всего на 0,29%.





Курс доллара упал на 0,0035 BYN до 2,5748 BYN/USD. Белорусский рубль уже шестые торги подряд опускает доллар. За это время его стоимость рухнула на 0,0656 BYN до минимума за 17 дней.





Курс евро снизился лишь на 0,0007 BYN до 3,1249 BYN/EUR. Это минимальный уровень за 17 дней. Евровалюта за последние шесть дней подешевела на 0,0515 BYN.





Курс российского рубля вырос всего на 0,0017 BYN до 3,4929 BYN/100 RUB. С начала февраля сотня российских рублей подорожала на 0,0471 BYN.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился всего на 9 копеек до 73,7579 RUB/USD — минимума за 20 дней. С начала февраля курс доллара обвалился уже на 2,5 рубля.





Официальный курс евро на завтра упал на 13 копеек до 89,4388 RUB/EUR. Евро с начала месяца рухнул уже на 2,9 рубля.