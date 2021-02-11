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Белнефтехим: контракт на поставки нефти из РФ не хуже, чем в 2020 году

Объем поставок российской нефти предусмотрен межправительственным соглашением от 2007 года, условия контракта "точно не хуже, чем в 2020 году".

Белнефтехим: контракт на поставки нефти из РФ не хуже, чем в 2020 году
Фото: Политринг
Условия хозяйствования НПЗ в Мозыре и Новополоцке по ценообразованию абсолютно идентичны 2020 году, сказал глава концерна Белнефтехим Андрей Рыбаков в кулуарах Всебелорусского народного собрания корреспонденту Sputnik.

В конце прошлого года белорусская и российская сторона договорились о поставках нефти на 2021 год. При этом условия поставок и объемы не были озвучены.

По словам главы концерна, российская нефть будет поставлять в Беларусь согласно межправительственному соглашению от 2007 года, где прописана цифра в 24 млн тонн.

"Это тот объем, который предусмотрен соглашением. В рамках работы хозяйствующих субъектов будут определяться и объемы", - уточнил Андрей Рыбаков, после чего добавил, что условия контракта "точно не хуже, чем в 2020 году".

"Мы за то, чтобы ценообразование для Беларуси было не хуже. Условия хозяйствования заводов (НПЗ в Мозыре и Новополоцке - Sputnik) по ценообразованию абсолютно идентичны 2020 году", - заверил глава концерна.
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