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Цены растут: сильнее всего в январе подорожали газ и виноград

Сильнее всего в январе подорожали газ и виноград, а среди лидеров по снижению цен — услуги международного туризма, свидетельствуют данные Белстата.

В целом инфляция в январе 2021 года составила в Беларуси 1,1%.

Сильнее всего за январь вырос индекс потребительских цен на виноград. Он увеличился на 23,08%. Сжиженный газ подорожал на 14,71%, свекла — на 13,01%, бананы — на 11,57%, морковь — на 10,91%, соленая сельдь — на 10,41%, лук — на 10,40%.

Заметнее всего ИПЦ в январе снизился на помидоры — на 8,4%, на цитрусовые — на 5,15%, на услуги международного туризма — на 4,75%, на меховые шапки — на 4,66%.
Источник: reform.by
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