+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В 2021 году рубль может девальвироваться не менее трех раз

После бурных событий прошлого года, ситуация на валютном рынке Беларуси стабилизировалась, но это обманчивое спокойствие: в текущем году курс доллара на БВФБ может предпринять по крайней мере три попытки вырасти на величину более 10% и превысить уровень 3 рубля за доллар.

Фото с сайта https://www.belrynok.by/

На стабилизацию валютного рынка указывают итоги января, опубликованные Национальным банком РБ на прошлой неделе. Физические лица купили валюты за месяц в чистом выражении на 154,2 млн. долларов, что меньше, чем в декабре прошлого года (230,9 млн. долларов), хотя больше, чем в январе того же года (44,8 млн. долларов). При этом увеличение чистой продажи за год объясняется сокращением предложения валюты, в то время как спрос на валюту в валовом выражении также снизился: на 21,6 млн. долларов – до 766,8 млн. долларов.

Это означает, что у жителей Беларуси за год желания приобретать валюту не прибавилось. Отчасти это может объясняться значительной девальвацией рубля в прошлом году. Обычно после таких обвалов наступает некоторый период стабильности или даже укрепления рубля, что всем известно. Однако особенно рассчитывать на это в текущем году не приходится, в первую очередь, потому, что существует значительная вероятность резких колебаний курса российского рубля на Московской бирже.

Российский рубль как потемкинская деревня


Россия – удивительная страна. И не только дорогами, но еще и финансовой политикой. В прошлом году власти РФ так напряженно боролись с пандемией, что увеличили золотовалютные резервы государства еще на 41,4 млрд. долларов (до 595,8 млрд. долларов). Величина в 500 млрд. долларов, которая когда-то считалась желаемым уровнем резервов, уже давно превышена. Тем не менее, руководство России с каким-то маниакальным упорством продолжает копить сокровища, отбирая деньги от населения и экономики. Даже президент РФ Владимир Путин, который постоянно говорит, что уже хватит копить, и пора деньги тратить, ничего не может сделать: главы финансовых ведомств страны Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов упрямо копят.

При этом сальдо внешней торговли России в 2020 году было положительным и составляло 104,5 млрд. долларов. Казалось бы, это должно было привести к укреплению рубля, но Банк России на пару с Минфином девальвировали рубль по отношению к доллару на 20%, уменьшив тем самым доходы и так не особо богатых жителей страны.

В настоящее время финансовые ведомства РФ относятся к своей валюте не лучше, в связи с чем курс рубля продолжает лихорадить. В связи с этим аналитики Deutsche Bank в начале февраля написали, что российский рубль похож на потемкинскую деревню: на вид крепкий, но удивительно быстро падает. Они отменили свою рекомендацию продавать доллары против рубля.

Более определенный прогноз сделали в Альфа-Банке. По мнению его главного экономиста Наталии Орловой, в 2021 году курс доллара может три раза подниматься в диапазон 75-80 рублей. Так как белорусский рубль в среднесрочной и долгосрочной перспективах привязан к российскому, это означает, что курс доллара на БВФБ может подниматься более чем на 10%, то есть к уровню в 3 белорусских рубля.

Первый обвал может произойти уже в феврале, в связи с политическими протестами в самой России и возможными санкциями извне. Судя по действиям руководства США и ЕС в начале февраля, эти риски снизились, однако полной определенности нет. Администрация нового президента США Джо Байдена пока только думает над санкциями, и неизвестно, что они там решат.

Второй раз, как считают в Альфа-Банке, рубль может подешеветь в начале лета в связи с увеличением спроса на валюту со стороны людей, выезжающих из России после снятия карантинных мер. Это возможно в том случае, если процесс вакцинации окажется успешным. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 февраля сказал, что к нормальной жизни можно будет вернуться только примерно в августе, так что время вероятного обвала может наступить в конце лета.

В данном случае падение курса белорусского рубля против доллара, который последует за российским, может усугубиться в связи с вероятным увеличением спроса на валюту и в Беларуси. Впрочем, тут ситуация сложная, так как в случае открытия границ вырастут и валютные доходы жителей Беларуси от работы за рубежом и осуществляемого ими экспорта белорусских товаров. А это вызовет рост предложения валюты на внутреннем рынке РБ.

К тому же, если в мире и в России к августу будет достигнута критическая масса людей, прошедших вакцинирование, то в Беларуси рассчитывать на такое достижение не стоит. Массовая вакцинация у нас так и не началась, пока прививки делают только врачам. Белорусские власти, как и российские, в последние годы тоже стараются усиленно экономить, и, похоже, решили не тратить деньги на покупку вакцины за рубежом, а прививать наше население той вакциной, которая будет производиться в Беларуси. А это начнется в лучшем случае весной, и в каких объемах неизвестно.

Третий раз обвал курса российского рубля против доллара, по мнению аналитиков российского банка, может произойти в IV квартале 2021 года в том случае, если вырастут риски ужесточения монетарной политики в США. Действительно, в настоящее время в США готовиться программа дополнительной поддержки экономики за счет бюджета в объеме 1,9 млрд. долларов, что может вынудить ФРС сократить свою поддержку и начать увеличивать свои ставки.

В то же время, в Центре макроэкономического анализа Альфа-Банка не думают, что курс доллара на Московской бирже после скачков останется на высоком уровне, и прогнозируют, что в конце года он окажется на уровне 75 рублей, а фундаментально обоснованным на текущий год курсом считают диапазон 70-75 рублей за доллар.

Таким образом, в 2021 году на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара может предпринять, по крайней мере, три попытки достичь уровня в 3 рубля за доллар, но в конце года может оказаться примерно на текущем уровне, то есть в интервале 2,5-2,6 белорусского рубля за доллар. Это можно считать оптимистичным прогнозом, так как не исключено новое обострение мирового экономического кризиса, которое опять приведет к обвалу курсов российского и белорусского рублей, несмотря на значительный объем накопленных в России сокровищ.

Крах мировой экономики откладывается на год


Впрочем, пока США печатают деньги, и вместо краха финансов мы получаем бум – высокую инфляцию активов, то есть рост курсов акций и цен на золото, серебро и другие физические активы.

В связи с этим бывший главный экономист по США в Deutsche Bank Джозеф Карсон, считает, что кризис наступит через полтора-два года. Он подсчитал, что после ожидаемого принятия пакета стимулов в США на 1,9 трлн. долларов, общий объем бюджетной поддержки экономики в США составит 5 трлн. долларов, и это при объеме ВВП в размере около 21 трлн. долларов. Джозеф Карсон также отметил, что ФРС пока также занимается стимулированием экономики, как и накануне мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Он считает, что, в связи с такими объемами финансового стимулирования, в 2021 и начале 2022 годов экономика США будет быстро развиваться на фоне роста рыночных ставок, а в конце 2022 или в 2023 году, когда бюджетное стимулирования иссякнет, все рухнет.

Впрочем, это можно считать оптимистичным прогнозом. А в Беларуси проблемы могут начаться раньше. Многое зависит от того, какую конституционную реформу предложит Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании. Если она окажется недостаточно решительной, в стране может усилиться политический кризис, а Лукашенко лишиться поддержки России. В этом случае весьма вероятна девальвация рубля по внутренним причинам.
Источник: Владимир Тарасов, Белрынок
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]