Как вымирает малый бизнес - только цифры

Согласно данным Министерства по налогам и сборам в Беларуси, малый бизнес, представленный юридическими лицами (микроорганизации с числом сотрудников до 15 и малые организации, в которых занято от 16 до 100 человек), уменьшился по итогам прошлого года на 2 236 компаний.





На 1 января 2021 года в Беларуси действовало 102 231 таких структур. Меньше их было только по итогам 2013 года.





Микроорганизации в прошлом году пострадали больше всего. В том числе от пандемии и последствий политического кризиса. Число таких компаний уменьшилось с 92 986 до 90 949. Меньше стало малых организаций — на 1 января 2021 года их было 11 282, а годом ранее — 11 481.





При уже существующем колоссальном разрыве в развитии Минска и регионов особенно настораживает тенденция на уменьшение малых предприятий в провинции.





Если в Минске в прошлом году число организаций-субъектов малого бизнеса даже выросло, то абсолютно во всех областях их стало меньше. В количественном отношении наибольшие потери понесли Могилевская и Брестская области.





Положительные в целом по стране показатели по малому предпринимательству (рост с 361, 5 тысяч до 371,7 тысяч участников) обеспечили ипэшники. Численность индивидуальных предпринимателей выросла в 2020 году с 257 тысяч до 269,5 тысячи человек. Непрерывный рост числа ИП в Беларуси наблюдается с 2016 года.





В целом вырос удельный вес малого бизнеса в поступлениях в казну – с 26,3% до 28,3%.





В разрезе положительная динамика наблюдалась у малых организаций (с 15,2% до 17,2%) и ипэшников (с 2,2% до 2,3%), а вот у микроорганизаций произошел спад с 8,9% до 8,7%.