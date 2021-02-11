Лучшая валюта для сбережений все-таки доллар? Мнение эксперта

В том, что касается соотношения иностранных валют, важно понимать, что подходы специалиста валютного рынка к их оценке и рядового участника - это, как говорят в Одессе, «две большие разницы или четыре маленьких».





Михаил Грачев. Стоит ли человеку, который просто хочет сберечь и несколько умножить свои деньги, придавать большое значение прогнозам экспертов о том, что, мол, резервные валюты могут ослабнуть, а традиционные валюты-убежища - стать рисковыми? Об этом рассказал в комментарии Myfin.by финансовый консультант





Ждать ли «рисков» от основных для белорусов инвалют — доллара и евро?

- В том, что касается недавних комментариев российских экономистов о том, какая валюта будет худшей для покупки в 2021 году, важно понимать, что термины «валюта-убежище» и «резервные валюты» - это в общем-то в большей степени относится к специалистам валютного рынка, именно к профессионалам.





А для рядовых участников рынка (физлиц) на бытовом уровне все эти термины - нечто такое весьма абстрактное. Я слабо верю, что кто-то из наших физических лиц начал бы рассматривать вариант инвестирования или сохранения своих сбережений в таких валютах, как японская йена или швейцарский франк, хотя они и доступны в наших банках.





Есть несколько банков в Беларуси, которые работают с этими валютами и их там можно приобрести.





Но, повторюсь, именно на бытовом уровне для наших физических инвесторов (граждан) привычнее все-таки доллар, в меньшей степени - евро и как вариант - российский рубль.





Если рассматривать эту большую тройку, которая составляет валютную корзину Национального банка, то здесь ожидать каких-то больших изменений в соотношении валют вряд ли стоит.





Дело в том, что капитализация валютного рынка огромная на самом деле. Если иметь в виду, что, к примеру, суточный объем валютного рынка во всем мире оценивается в 5-6 трлн долларов в эквиваленте, и доллар в этом объеме занимает около 60%, еще около 17-20% приходится на евро, а все около 20% - на остальные валюты, то можно понимать о каких соотношениях идет речь.





И незыблемость основных валют как средства сохранения сбережений останется с большой долей вероятности еще на долгие годы. Это во-первых.





Во-вторых. Что важно учитывать при выборе какого-то актива с целью сбережения средств - будь то валюта как таковая, или недвижимость, или какие-то иные активы в виде золота и еще других активов?





В первую очередь надо обращать внимание на такой важный фактор как ликвидность. И, по сравнению с другими валютами, ликвидность доллара и евро, и российского рубля на нашем внутреннем рынке самая наивысшая.





И третий фактор - есть еще такой простой и понятный критерий как покупательная способность этих валют. Мы видим, что на протяжении последних десятков лет покупательная способность доллара не меняется (евро в этом смысле относительно молодая валюта).





Есть, конечно, и долларовая инфляция, и инфляция в зоне евро, но она не сопоставима с теми значениями, которые мы пережили и пока что переживаем. Поэтому покупательная способность доллара и евро останется высокой и, думаю, в ближайшие не только 5 лет, но и 20 лет с ними ничего не случится.





Те изменения, которые прогнозируются в отношении просадки валют на мировом рынке, они в большей степени касаются именно специалистов валютного рынка. Да, не исключено, что доллар будет снижаться по отношению другим валютам.





На мировом рынке своя валютная корзина, которая включает, наряду с долларом и евро, ту же японскую йену, британский фунт стерлингов и др. Но все возможные изменения в их соотношении должны беспокоить именно профессионалов валютного рынка.





А изменения возможны, потому что в мире идет накачка экономик абсолютно дешевыми деньгами. Вот буквально на днях сенат США одобрил выделение помощи экономике Соединенных Штатов на сумму около 1,9 трлн долларов. Это один из первых шагов команды нового президента США Байдена. И по большому счету это хорошо для экономики Америки. Дешевый доллар для американцев благо - они давно хотели его снизить, так как видят в его росте угрозу своему экспорту. Это факт.





Но покупательная способность и ликвидность основных валют остаются абсолютно неизменными. Поэтому каких- либо проблем на бытовом уровне при выборе актива для сбережений вряд ли можно ожидать.









О российском рубле

Что касается российского рубля, тут, как в любом государстве, есть проблемы внутренние и внешние. При этом отметим, что внешний фон сейчас становится достаточно благоприятным, потому что цена на нефть марки Brent на этой неделе превысила психологическую отметку в 60 долларов за баррель. Это классика жанра.





Приближается обычный период роста (март - апрель - май), и не исключено, что к лету нефть закрепиться на уровне 65-70 долларов.





Для России это будет суперкомфортно, в этот период начинают срабатывать бюджетные правила и бюджет наполняется - со всеми вытекающими последствиями.





А санкционные вопросы, которые предполагаются со стороны США и Евросоюза, это в большей степени все-таки не более чем сотрясание воздуха, и к ним Россия уже давно адаптировалась.