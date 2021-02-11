+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Топ-10 продуктовых брендов Беларуси с наибольшим доверием

Организаторы премии «Народная марка» составили топ-10 продуктовых брендов, которые пользуются наибольшим доверием и популярностью в Беларуси.

В категории продовольственных товаров Гран-При с более чем двукратным отрывом от ближайшего продуктового конкурента завоевал крупнейший молочный производитель страны – «Савушкин продукт». Продуктовые бренды лидера рейтинга заняли первые места еще в пяти номинациях. Так, сырный бренд «Брест-Литовск» получил 44,08% голосов в номинации твердых сыров, бренд «Савушкин» - 32,36% в молочных и творожных десертах, «Ласковое лето» - 34,75% в категории сыров плавленых, а «Teos» - 41,28% среди йогуртов. Лидирует «Савушкин продукт» и в категории традиционных молочных продуктов (35,69%). Также брестский производитель занял третье место в новом для себя направлении - номинации глазированных сырков, где получил 12,45% голосов.


Вручение премии «Народная марка» проходит ежегодно, начиная с 2013 года. Исследование потребительских предпочтений белорусов проводится во всех регионах, возрастных категориях и социальных группах. Чуть более 60% респондентов составили женщины, а около 40% – мужчины. Чаще всего голосовали потребители в возрасте от 25 до 34 лет (34,35% респондентов), а также в возрасте от 35 до 44 лет (32,42%).
thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]