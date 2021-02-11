



Протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала год назад, но еще не получила и половины суммы.





Беларусь получила первый транш компенсации за «грязную нефть». В конце января 2021-го года первую часть суммы - примерно 14 миллионов долларов перечислил «Лукойл».





В среду, 10 февраля, в «Белнефтехиме» заявили БелТА , что ожидают от «Роснефти» 34,5 миллиона долларов компенсации за «грязную нефть». Однако уточнили, что платежей от «Роснефти» пока еще не поступало.





- Процесс компенсации за грязную нефть разрешен пока в части компетенции «Лукойла», - прокомментировали в «Белнефтехиме».





Напомним, протокол с Россией о компенсации за грязную нефть Беларусь подписала в феврале 2020-го года. Уточнялось, что общая сумма компенсации за «нефть сорта Urals c высоким содержанием хлорорганики» составит порядка 60 миллионов долларов.



