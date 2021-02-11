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БКК заключила контракт с Китаем. Цену повысили

Белорусская калийная компания заключила контракт с консорциумом китайских покупателей (Sinochem, CNAMPGC, CNOOC) калийных удобрений на условиях установления контрактной цены в размере $247 за тонну.

Таким образом, белорусскому поставщику удалось поднять цену на $27 к уровню прошлогодней. В официальном сообщении говорится, что такая цена установлена до конца 2021 года.

По оценкам БКК, соглашение с китайскими покупателями калия — это позитивный сигнал для дальнейшего роста цен в других регионах.

«Подписание нового китайского контракта вслед за заключенным индийским создает прочный фундамент для устойчивого спроса на калий и стимул для положительной ценовой динамики», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что БКК заключила контракт с Индией на поставку калия по цене $230/т. Хотя такая цена на 7% выше действовавшей ранее, конкуренты БКК раскритиковали ее за такие условия.

Прежний контракт с Китаем был заключен в апреле 2020 года на условиях $220 за тонну .
Officelife.media
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