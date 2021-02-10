+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Особенно внимательными следует быть ИП». Как изменится Налоговый кодекс в 2021 г.

Особо внимательными в связи с изменениями в Налоговом кодексе следует быть индивидуальным предпринимателям и арендодателям. Таким мнением поделился юрист Александр Костюкевич в интервью телеканалу «СТВ», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




По словам специалиста, у индивидуальных предпринимателей в связи с новшествами в законодательстве на ближайшие 2 года может увеличиться ставка единого налога.

Помимо этого, в новом Налоговом кодексе была пересмотрена система получения дохода. Так, если прежде индивидуальный предприниматель получал доход от организации, где он или его родственник являются собственниками или учредителями, то должен был применять общую систему уплаты подоходного налога. Сегодня же эта норма была расширена. В данном случае необходимо применять ставку налога по упрощенной системе налогообложения в размере 16 %, это значительно увеличивает налоговую нагрузку.

Арендодателям же стоит обратить внимание на то, что согласно обновленному кодексу выросла ставка фиксированного подоходного налога при сдаче жилья по договорам найма. Так, если ранее в Минске было пять зон, и ставка налога в фиксированной сумме была от 18,5 рубля до 32,5 рубля в зависимости от зоны, то в настоящее время в столице установлена единая ставка 34,3 рубля. Все это нужно учитывать при формировании цен при сдаче в аренду.

Также значительно увеличился налог на добавленную стоимость. В результате с 1 февраля изменились цены на некоторые медицинские, детские и продовольственные товары.

— Если ставка была 0 %, то стала 10 %, если ставка была 10 %, то станет 20 %. Цена на эти товары изменится в большую сторону, — пояснил юрист.

Кроме того, местным органам власти разрешили ввести сбор за выезд за границу на машине. Как пояснил специалист, налог будет взиматься за транспортное средство до 5 т, которое принадлежит физическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Независимо, сколько человек будет находиться в транспортном средстве, если это один автомобиль, то один сбор.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Павел Знавец
Эсэ пра геніяльны твор Віктара Шалкевіча.
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]