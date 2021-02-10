Налоговая хочет по-новому проверять доходы и расходы белорусов

На практике может быть такая ситуация, к примеру, что минчанин купил квартиру или дорогой автомобиль, после чего налоговая потребовала предоставить декларацию о доходах и расходах.





Человек мог указать в декларации, что делал дорогостоящие покупки за счет займа у другого физлица (с этой суммы ему нужно будет уплатить подоходный налог в 13%), либо за счет займа у близких родственников (платить налог не нужно независимо от суммы). Такие возможные варианты по-прежнему остаются.





Но налоговая будут внимательнее изучать доходы и расходы родственников.





Если все-таки найдут превышение расходов над доходами, то заплатить налог придется со всей суммы скрытого от налогообложения дохода.





Если говорить грубо, источник дохода уходит на второй план, главное — уплатить налог с превышения. А сейчас налоговики хотят пытаться выяснить, откуда доходы, и обложить подоходным всю сумму, которую скрыли от налогообложения. То есть заплатить придется бóльшую сумму налога. В этой ситуации человеку будет выгоднее легализовать доходы и сразу заплатить 13%.





Еще одно новшество: если человек, у которого запросили декларацию о доходах и расходах, является учредителем какой-либо организации, то налоговая намерена брать во внимание также результаты ее финансово-хозяйственной деятельности.





Если речь идет про индивидуального предпринимателя, то по ним налоговая также предлагает взимать налог не с превышения расходов над доходами, а с изначально полученной выручки. Проще говоря, если у человека, который зарегистрирован как ИП, расходы за запрашиваемый период превысят доходы, то его попросят заплатить налог с полученной выручки.





В МНС уточняют, что незначительные уплаченные налоги от деятельности, при этом отсутствие снятия наличных денег со счета, а только безналичное расходование выручки продолжительное время со стороны ИП и одновременная покупка имущества говорят о том, что ИП может скрывать доходы.





А чьи доходы налоговая проверяет прежде всего?

В категорию повышенного риска входят те, кто получает мизерный доход, но тратит значительные суммы — покупает на свое имя недвижимость и машины.





Поэтому в первую очередь налоговая сопоставляет доходы и расходы тех, кто покупает (строит) дорогие квартиры и дома, а также приобретает автомобили.





В каких еще ситуациях налоговая может попросить отчитаться по доходам и расходам

Запросить декларацию могут и по письменному запросу КГК, МВД, органов государственной безопасности, органов прокуратуры и СК, если ведется а истративный процесс, а также по уголовным делам и находящимся в производстве материалам по заявлениям и сообщениям о преступлениях. В таком случае не требуется информация о превышении расходов, чтобы налоговая прислала вам письменный запрос и вы рассказали про источники дохода.



