В Березовском районе хотят создать промышленный кластер

Фонд стал одним из победителей конкурса инициатив проекта международной технической помощи «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», который финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН) в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь.

Как сообщил «Першаму Рэгіёну» менеджер фонда «Партнерство в действии» Анатолий Белецкий, основная идея заключается в создании кластерной инициативы «Березовский промышленный кластер» на базе трех предприятий-производителей (ОАО «Теплоприбор», ООО «Белдилард», ООО «Бойлер Групп»). При участии фонда эти предприятия, представленные в Березовском районе, могли бы делиться опытом, объединить конструкторский потенциал, технологические возможности и торгово-проводящие сети партнеров.





«Планом инициативы предусмотрено проведение ряда обучающих мероприятий, направленных на развитие и усиление конкурентоспособности каждого из партнеров», – рассказал Анатолий Белецкий.





Для повышения потенциала участников создаваемого кластера с привлечением экспертов будет разработана Стратегия развития «Березовского промышленного кластера» на среднесрочную перспективу.





Кластер (англ. cluster — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.





Как ожидают инициаторы создания кластера, это позволит освоить выпуск востребованной инновационной продукции – линейку электрических и газовых котлов.





«Мы планируем, что представители промышленных предприятий района с разной формой собственности положительно оценят преимущества такой модели сотрудничества и присоединятся к создаваемому впервые в масштабах Брестской области промышленному кластеру», – отметил Анатолий Белецкий.







