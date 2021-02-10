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«Ощутил, что лишний для своей страны». Ресторатор Влад Луневич рассказал о старых проектах в Беларуси и новых в Украине

Влад Луневич открыл в Минске несколько знаковых заведений: ресторан современной белорусской кухни Simple, кафе ENZO, Let it be, ДЭПО и Лаўка, а также pizza place Underdog.

«Ощутил, что лишний для своей страны». Ресторатор Влад Луневич рассказал о старых проектах в Беларуси и новых в Украине
Но в ноябре 2020 года они приостановили работу — началась череда проверок из различных инстанций. Влад пытался устранять нарушения и платить штрафы… Но потом понял, что жить проектам не дадут, пока он сам к ним причастен. Чтобы спасти заведения от закрытия, он продал свою долю в бизнесе и улетел в Украину. Влад дал большое интервью порталу «Про бизнес», публикуем выдержки.

Заведения Влада Луневича стали, по мнению многих минчан, душой улицы Октябрьской. Сейчас все проекты работают под новыми названиями. А сам Влад — в Киеве. Часто ходит по местным заведениям и делится впечатлениями. Постоянно на связи с минской командой. И не скрывает тоски по родному Минску.

«Я чувствовал, что круг замыкается»

Влад Луневич рассказал, что закрывать заведения или уходить из бизнеса цели не было. Но стал выбор: или он отпускает свои детища, или работать они нормально не смогут.

— Я боролся за заведения. Столько, сколько мог. Но 2020 год оказался слишком жестоким. Сначала жесткая турбулентность в бизнесе из-за пандемии — об этом я уже рассказывал. Пережили…

Потом с середины осени — новые испытания. Заведения попали под волну проверок, но открылись после них. И я надеялся, что проблемы на этом закончатся… Но давление становилось только сильнее — из ведомств приходили все новые и новые предписания, штрафы… Я чувствовал, что круг замыкается.

Помню, две недели подряд я сам бегал по инстанциям, когда мой партнер был в больнице с коронавирусом, — это изматывающая история. В итоге решил, что надо как-то и себе помочь, и заведениям.

Стало очевидно, что такой человек, как я, в данной ситуации может помешать будущему всех кафе и ресторанов.

Мне виделось это таким образом: если я не буду участвовать в этих проектах со своим мнением обо всем происходящем в стране, то у заведений будет шанс продолжить работу. Собственно, так оно и вышло.

Это было болезненное решение. Но, как видите, оно сработало.

«Нельзя сейчас деньги и эмоции вкладывать в Минск — они могут улететь в черную дыру»: как начать с нуля в другой стране

Также Влад рассказал, почему не собирается возвращаться в Минск, хотя его заведениям уже ничего не угрожает.

— Просто я на этапе таком… Даже если приеду, то ненадолго. У меня сейчас точно нет желания развиваться в Минске. Там я не готов вкладывать деньги в новое заведение и еще что-то. Потому что подвешенная и непонятная ситуация.

Мне лично сложно сейчас не только деньги, но и эмоции вкладывать в Минск. Потому что они могут в любой момент улететь в черную дыру. Я понял по первому времени после своего отъезда, что у меня очень нестабильная нервная система, и она может не выдержать таких потрясений. Тогда у меня будут проблемы уже другого характера.

Очень больно это признавать, но даже с точки зрения сухого бизнеса, не говоря уже об эмоциональной составляющей, — это слишком рискованные сейчас инвестиции. Пока я не вижу возможностей, чтобы открывать что-то в Минске. Надеюсь, это изменится…

«Нужна белорусская системность! Ее почти нет в Киеве»

Влад Луневич поделился, что скоро в Киеве должно открыться первое заведение знаменитого белорусского ресторатора.

— Да, я все-таки решился попробовать сделать новый проект в Киеве. Мы запускаем его вместе с известным минским барменом Васей Сапунковым, который переехал в Украину. Будем открывать коктейльный бар.

Для меня самого это будет абсолютно новый проект, потому что я никогда не занимался коктейльными барами. В принципе всегда был за чистые напитки, за чистоту вкуса… Мне гораздо более близка тема серьезной гастрономии, кухни, сервиса, полноценного ресторана… Но сейчас решил попробовать свои силы на новом поприще — мы попытаемся сделать что-то новое и крутое в сфере коктейлей.

Я вижу, что Киеву не хватает тех вещей, которые можем привнести мы с Васей в индустрию. Это сервис, атмосфера, подход к концепции, авторское видение Васи…

Нужна белорусская системность! Ее почти нет в Киеве.

И это на самом деле плохо. Здесь все такие веселые, много панибратства — и сервис тоже такой, не очень профессиональный во многих местах. Вот это мы точно поменяем.

Я вижу, что получится хорошее комбо. Думаю, что мы сможем привлечь еще одного бармена, девушку, которая здесь, в Киеве, уже больше четырех лет, тоже из Беларуси. Будем пробовать!

— На каком этапе вы сейчас?

— У нас есть зарегистрированная компания, как раз на днях будем встречаться с юристом и оформлять внутренние документы. Все-таки какие бы мы ни были знакомые и как бы друг друга ни уважали — лучше обо всем договориться на берегу и прописать.

Сейчас занимаемся поиском помещения для заведения. А это один из важнейших этапов. Надеюсь, нам удастся найти место, где уже раньше был общепит. Соответственно, там уже будут какие-то базовые вещи: вытяжки, канализация. Не нужно будет бурить полы, тянуть электрику.

В Киеве многие заведения закрываются. В этом и специфика украинского ресторанного рынка. Многие ребята рискуют. Они инвестируют деньги, увлечены… Собственно, как я и в Минске работал: весь свой оборот вкладывал в новые заведения, ничего особо не зарабатывая. Точно так же и в Киеве много таких энтузиастов. К сожалению, не у всех получается запустить успешный проект. Вот такую пустую площадку мы и хотим найти. Так легче.

Бар будем делать небольшим, но основательно подходить ко всему. Сейчас ищем проверенного дизайнера. Параллельно я «докручиваю» некоторые идеи. Мы с партнером постоянно обсуждаем новые открытия в городе, ходим, смотрим.

Рассчитываю и на поддержку, конечно. У меня есть хорошая подруга-украинка, которая живет в Киеве, — один из самых востребованных SMM-специалистов в городе, ведет аккаунты самым модным заведениям. Надеюсь, что привлеку ее к проекту.

— Новый город, новый проект в новой сфере и с новыми людьми… Не слишком много рисков?

— Вообще, открывать что-то в HoReCa в ковидные времена — рискованно. Заведение тоже должно адаптироваться под нюансы новой реальности. Мы, например, ищем место с какой-то площадкой или двориком. Если будет третий локдаун в Украине — в первую очередь будут открывать террасы. Также мы планируем заведение светлого дизайнерского оформления, хоть это и нетипично для баров. Но белый цвет всегда кажется безопасным, более чистым. В эпоху COVID-19 так будет психологически комфортнее для гостя.

Но риски, конечно, есть. Основная сложность — у меня не много инвестиций. Есть какие-то личные заработанные деньги… Но, во-первых, их немного, а во-вторых — это последние деньги, которые у меня есть.

Но и просто сидеть я не могу, поэтому хочется рискнуть. Даже если риск не оправдается, это будет огромный опыт для меня.
по материалу probusiness.io
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