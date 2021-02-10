Все валюты падают под ударами белорусского рубля

За два дня корзина валют подешевела на 0,89% до минимума почти за две недели. А предыдущие 10 торгов валютная корзина непрерывно дорожала. Её стоимость за это время подскочила до максимума за 158 дней.





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Белорусская валютно-фондовая биржа









Курс доллара обвалился сразу на 0,0153 BYN до 2,5844 BYN/USD — минимума за 14 дней.





Американец дешевеет уже пятый день подряд. За это время его стоимость рухнула уже на 0,0560 BYN.





Курс евро упал на 0,0130 BYN до 3,1292 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и опускается до минимума за 15 дней.





Курс российского рубля снизился ещё на 0,0205 BYN до 3,4898 BYN/100 RUB — минимума почти за неделю.





Московская биржа





Доллар на бирже утром подешевел до 73,79 российских рублей — минимума за 20 дней.





Евро подорожал до 89,50 RUB/EUR.