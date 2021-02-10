Все валюты падают под ударами белорусского рубля
Стоимость валютной корзины обвалилась сразу на 0,57% — это максимальная скорость укрепления белорусского рубля более чем за месяц.
За два дня корзина валют подешевела на 0,89% до минимума почти за две недели. А предыдущие 10 торгов валютная корзина непрерывно дорожала. Её стоимость за это время подскочила до максимума за 158 дней.
Фото: select.by
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации banki24.by на 10:15:
Курс доллара обвалился сразу на 0,0153 BYN до 2,5844 BYN/USD — минимума за 14 дней.
Американец дешевеет уже пятый день подряд. За это время его стоимость рухнула уже на 0,0560 BYN.
Курс евро упал на 0,0130 BYN до 3,1292 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и опускается до минимума за 15 дней.
Курс российского рубля снизился ещё на 0,0205 BYN до 3,4898 BYN/100 RUB — минимума почти за неделю.
Московская биржа
Доллар на бирже утром подешевел до 73,79 российских рублей — минимума за 20 дней.
Евро подорожал до 89,50 RUB/EUR.
Источник: Select.by
11:53 10/02/2021
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