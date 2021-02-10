Белстат: в Беларуси всего 40 тыс. работодателей









Лиц, работающих на индивидуальной основе, насчитывается 269 тыс. человек, самозанятых — 310 тыс. При этом в среде городского населения самозаняты 253 тыс. человек.





В среде сельского населения занято 1,02 млн человек. Из них наемных работников насчитывается 960 тыс., самозанятых — 57 тыс. Работодателей на селе — всего 8,2 тыс. человек.