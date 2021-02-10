Предприятия-флагманы в регионах Беларуси падают в финансовую яму





Предприятия-флагманы в регионах и раньше не блистали платежной дисциплиной. После встряски в 2020 году они рискуют попасть в новую финансовую яму, пишут banki24.by.





Для измерения проблемных долгов компаний есть 3 основных показателя — это просроченная дебиторка, просроченная кредиторка и просроченные кредиты и займы.





Просроченная дебиторка представляет собой долги партнеров перед предприятием, кредиторка — долги предприятия перед партнерами, а кредиты и займы — как правило долги перед финансовым сектором и государством.





На 1 декабря 2020-го просроченная дебиторка крупных и средних предприятий составила 7,966 млрд BYN, кредиторка — 7,599 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 2,557 млрд BYN. Видно, что белорусские компании больше должны партнерам и финансистам, чем дебиторы должны им самим.





В Брестской области токсичная дебиторка достигла 533,5 млн BYN, кредиторка — 702,8 млн BYN, обязательства по кредитам и займам — 323,1 млн BYN. Первое место по размеру дебиторки заняли предприятия Бреста (290,6 млн BYN). По проблемной кредиторке лидерство имели Брест (211,3 млн BYN) и Барановичи (104,7 млн BYN), по кредитам и займам — Малоритский район (130,8 млн BYN) и Брест (77,2 млн BYN).





В Витебской области проблемная дебиторка составила 576,4 млн BYN, кредиторка — 689,6 млн BYN, кредиты и займы — 202,5 млн BYN. Во всех 3 случаях первое место по объему «мусорных» долгов заняли предприятия Витебска — 365,9, 187,6 и 94,6 млн BYN соответственно.





В Гомельской области просроченная дебиторка достигла 1,176 млрд BYN, кредиторка — 1,525 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 752,2 млн BYN. Лидерство по дебиторке (767,9 млн BYN) и кредитам и займам (253,5 млн BYN) захватили предприятия Гомеля. По кредиторке первое место заняли компании Жлобинского района (356,9 млн BYN), второе — гомельчане (324 млн BYN).





В Гродненской области токсичная дебиторка составила 576,5 млн BYN, кредиторка — 490,4 млн BYN, кредиты и займы — 115 млн BYN. По дебиторке (336,4 млн BYN) и кредиторке (98,3 млн BYN) лидерами были предприятия Гродно, по кредитам и займам — компании Лидского района (87,2 млн BYN). Также лидчане заняли второе место по кредиторке (91,4 млн BYN).





В Минской области «мусорная» дебиторка достигла 1,778 млрд BYN, кредиторка — 1,854 млн BYN, кредиты и займы — 630,8 млн BYN. По дебиторке первые места заняли компании Минского района (608,6 млн BYN), по кредиторке — Минского (302,5 млн BYN) и Борисовского (202 млн BYN) районов, по кредитам и займам — Слуцкого района (141,1 млн BYN).





В Могилевской области просроченная дебиторка составила 1,010 млрд BYN, кредиторка — 1,131 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 321,5 млн BYN. По дебиторке (678 млн BYN), кредиторке (428,4 млн BYN), а также по кредитам и займам (124,7 млн BYN) лидерами были предприятия Могилева.



