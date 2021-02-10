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Цены на некоторые белорусские овощи за последний год выросли на 25%

Федерация профсоюзов Беларуси отмечает значительный рост цен на традиционные для страны овощи и фрукты, на некоторые виды – до 25%. "Если сравнивать с январем прошлого года, то по отдельным позициям рост составил до 25%", – сообщили во вторник в пресс-службе ФПБ.

Там заявили, что цены выросли практически на все виды традиционных для питания белорусов овощей – капусту, картофель, лук, морковь, свеклу. Пока ситуация остается прежней: цены на продукцию отечественных сельхозпроизводителей продолжают упорно расти, констатировали в ФПБ.

Для улучшения ситуации в этой сфере ФПБ предлагает изменить механизм поставок, пишет interfax.by
"Анализ ситуации с постоянным и значительным ростом цен на овощи, особенно в зимне-весенний период, показал несовершенство системы взаимодействия производителей и представителей розничных сетей. Есть серьезные нарекания и в отношении формирования стабилизационных фондов.  Национальный профцентр выступил с предложением ввести принципиально новые механизмы по формированию стабилизационных фондов и в целом поставок этой группы товаров на рынок", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается ввести в практику систему долгосрочных контрактов между производителями и продавцами с гарантированной оплатой на весь зимне-весенний период; проработать вопрос предоставления льготных кредитов и субсидий для возмещения части затрат по погашению кредитов на создание межсезонных запасов, применения понижающих коэффициентов к земельному налогу для компаний, связанных со стабилизационными фондами и занимающихся заготовкой плодоовощной продукции.

В ФПБ отметили, что по итогам январского мониторинга, по сравнению с декабрем, не изменились цены на колбасные изделия, масло животное, муку, рис. Немного подешевели говядина, молоко, свинина, сметана, творог, хлеб.
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