+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Народ желает знать: появилась петиция с требованием общественного обсуждения бюджета страны

Налогоплательщики резонно добиваются права знать, куда расходуются их деньги.

Народ желает знать: появилась петиция с требованием общественного обсуждения бюджета страны
Петиция с предложением реализовать инициативу «бюджет гражданского участия»  появилась на сайте «Удобный город».
 
— Важнейшей составляющей публичного управления, затрагивающей интересы всех граждан Беларуси, является государственный бюджет на республиканском и местном уровнях.
 
В демократических государствах полноценно реализуется фундаментальный принцип прозрачности (открытости) бюджетов. Его содержание проявляется:

- в информационной открытости, доступности информации о бюджетном процессе;
 
- в гарантированной возможности всем заинтересованным гражданам участвовать в обсуждении бюджета;

- непосредственно принимать решение о распределении некоторой части бюджета на определенные самими гражданами актуально значимые общественно полезные цели инфраструктурного, культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного, экологического и иного назначения.
 
Этот социально важный демократический механизм в полной мере может быть реализован и реализуется как неотъемлемая часть локальной демократии - местного самоуправления в форме «бюджета гражданского участия», «инициативного бюджета». Он вносит свой вклад в решение вопросов территориального развития в интересах жителей.
 
Бюджет гражданского участия представляет собой механизм, в котором граждане принимают решение, на что будут расходоваться бюджетные средства.
 
В Беларуси в отличие от многих государств, в том числе стран СНГ, вопросы законодательного обеспечения бюджетной демократии не решены. Более того, в регулировании этого вопроса преобладают ограничения и запреты, пишут авторы обращения.
 
Подписавшие обращение белорусы вносят три конкретных предложения. Они хотят чтобы:
 
- В статье 7 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года  была исключена  норма, которой установлен запрет общественных обсуждений проектов актов бюджетного законодательства;

- Бюджетный кодекс Республики Беларусь был дополнен нормами об общественном участии в бюджетном процессе в форме публичных слушаний и «бюджета гражданского участия». Кодекс должен закрепить финансово-юридическое понятие «бюджет гражданского участия» и принципы его регулирования в общем бюджетном устройстве государства;

- Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» дополнен нормами о порядке организации публичных слушаний, в том числе по проектам местных бюджетов и отчетам об исполнении, а также нормами, регулирующими полномочия местных органов власти, институтов и представителей гражданского общества в реализации «Бюджета гражданского участия».
 
Обращение будет отправлено в Совмин и Палату представителей Национального собрания.
 
Подписать его можно здесь.
Источник: blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]