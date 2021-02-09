Петиция с предложением реализовать инициативу «бюджет гражданского участия» появилась на сайте «Удобный город».

— Важнейшей составляющей публичного управления, затрагивающей интересы всех граждан Беларуси, является государственный бюджет на республиканском и местном уровнях.

В демократических государствах полноценно реализуется фундаментальный принцип прозрачности (открытости) бюджетов. Его содержание проявляется:





- в информационной открытости, доступности информации о бюджетном процессе;

- в гарантированной возможности всем заинтересованным гражданам участвовать в обсуждении бюджета;





- непосредственно принимать решение о распределении некоторой части бюджета на определенные самими гражданами актуально значимые общественно полезные цели инфраструктурного, культурно-просветительского, спортивно-оздоровительного, экологического и иного назначения.

Этот социально важный демократический механизм в полной мере может быть реализован и реализуется как неотъемлемая часть локальной демократии - местного самоуправления в форме «бюджета гражданского участия», «инициативного бюджета». Он вносит свой вклад в решение вопросов территориального развития в интересах жителей.

Бюджет гражданского участия представляет собой механизм, в котором граждане принимают решение, на что будут расходоваться бюджетные средства.

В Беларуси в отличие от многих государств, в том числе стран СНГ, вопросы законодательного обеспечения бюджетной демократии не решены. Более того, в регулировании этого вопроса преобладают ограничения и запреты, пишут авторы обращения.

Подписавшие обращение белорусы вносят три конкретных предложения. Они хотят чтобы:

- В статье 7 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 года была исключена норма, которой установлен запрет общественных обсуждений проектов актов бюджетного законодательства;





- Бюджетный кодекс Республики Беларусь был дополнен нормами об общественном участии в бюджетном процессе в форме публичных слушаний и «бюджета гражданского участия». Кодекс должен закрепить финансово-юридическое понятие «бюджет гражданского участия» и принципы его регулирования в общем бюджетном устройстве государства;





- Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» дополнен нормами о порядке организации публичных слушаний, в том числе по проектам местных бюджетов и отчетам об исполнении, а также нормами, регулирующими полномочия местных органов власти, институтов и представителей гражданского общества в реализации «Бюджета гражданского участия».

Обращение будет отправлено в Совмин и Палату представителей Национального собрания.