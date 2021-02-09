Oops! Белорусский рубль круто отыгрался на бирже

Напомним, что предыдущие десять торгов белорусский рубль непрерывно девальвировался к корзине валют и оказался ниже минимума за 5 месяцев.





С начала февраля стоимость валютной корзины выросла на 0,38%.





Курс доллара обвалился на 0,0153 BYN до 2,5997 BYN/USD. Стоимость доллара падает уже четвёртый раз подряд. За это время американец подешевел на 0,0407 BYN до минимума за 13 дней.





Курс евро снизился на 0,0047 BYN до 3,1422 BYN/EUR и вместе с долларом оказался на минимуме за 13 дней. С начала месяца евро подешевел на 0,0376 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0093 BYN до 3,5103 BYN/100 RUB и покинул максимум за 159 дней, на котором оказался по итогам вчерашних торгов.





Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю существенным ослаблением к российскому рублю, немного подешевев к доллару и заметно укрепившись к евро:





курс доллара +0,0020 BYN (+0,08%);

курс евро −0,0350 BYN (−1,10%);

курс российского рубля +0,0565 BYN (+1,64%);

корзина валют +0,61%.





Центробанк России

Доллар на торгах Московской биржи продолжил дешеветь. Так, к 11:30 средневзвешенный курс доллара опустился ещё на 14 копеек до 74,1192 RUB/USD. Доллар оказался на минимуме за две с половиной недели.





Средневзвешенный курс евро, наоборот, подрос на 5 копеек до 89,45 RUB/EUR.





Дорожающая нефть укрепляет российский рубль.





Итоги первой недели февраля 2021 на валютном рынке РФ

Российский рубль существенно укрепился к доллару и ещё больше к евро:





курс доллара −1,1420 RUB (−1,50%);

курс евро −2,4113 RUB (−2,61%).